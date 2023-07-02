Илон Маск: содержимое «подзамочных» аккаунтов Twitter станет достоянием общественности, если их владельцы не купят подписку

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что придумал новый способ монетизации соцсети и намерен внедрить его в самое ближайшее время: «подзамочные» (недоступные всем желающим) аккаунты будут открыты общественности, если их владельцы не купят подписку Twitter Blue.

По словам предпринимателя, приватность – это привилегия, а не право, и её надо заслужить, например купить.

– Восемь долларов за подписку Blue – это не те деньги, о которых ты можешь спорить, – говорит он. – Ты идёшь, покупаешь галочку и пользуешься соцсетью нормально – вот, как это работает.

Маск добавил, что к его удивлению многие пользователи Twitter начали реже заходить в соцсеть. Он попросил их не уходить, поскольку у него «ещё много идей».

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