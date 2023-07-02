Костюмы с юбкой миди – хит офисной моды лета 2023: тенденции и особенности модных нарядов

Миди – универсальная длина, подчеркивающая изящество женских ножек и одновременно – маскирующая недостатки. Юбки-миди выглядят достаточно сдержанно и скромно, но при умении комбинировать вы сможете создавать броские образы для любого случая жизни. Именно такую длину считают «офисной». Действительно, до экстремальности мини и неформальности макси ей далеко, получается «золотая середина». Поговорим о том, как сочетать юбки-миди при создании рабочих образов.

Монохромные образы

Это беспроигрышный вариант – риск ошибиться минимален. Остановившись на ярких тонах, вы не только станете звездой офиса, но и улучшите настроение коллег – любоваться насыщенными летними красками всегда интереснее, чем скучными черно-белыми тонами.

Комбинируйте вашу юбку-миди со стильным приталенным жакетом и легкой майкой. Завершит создание броского образа удобная обувь, например, босоножки на устойчивом каблуке.

Пышная вариация

Миди вовсе необязательно должны иметь облегающий силуэт. Выигрышно смотрятся пышные юбки, позволяющие зрительно нормализовать пропорции фигуры. Они хорошо сочетаются с блейзером, кардиганом. Обувь – практически любая, от нарочито брутальных ботинок до скромных и женственных лодочек.

Вариант жакета выбирайте в соответствии со своим телосложением. Если нужно скрыть небольшой живот – выбирайте более свободный крой. Если вы – обладательница осиной талии и безупречного пресса, сделайте акцент на талии интересным ремешком.

Строгость плюс яркие краски

Удивительная особенность юбок-миди – они практически в любой комбинации будут выглядеть элегантно. Надев серую юбку с белой блузой или топом и черным кардиганом, вы неизбежно станете королевой любого офиса, при этом не нарушите самый строгий дресс-код.

Но женщины – на то и представительницы прекрасного пола, чтобы все украшать. Поэтому смело добавляйте в наряд яркие детали, например, изящные лакированные туфельки. Да, именно красные.

Прозрачное – почему бы и нет

Для лета – отличный вариант с прозрачной юбкой миди-длины. Если вы не уверены, что руководитель офиса одобрит вашу любовь к модным трендам, замаскируйте прозрачную ткань подъюбником. Он ничуть не испортит гармонию образа, но сделает его более сдержанным.

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Удачные варианты для сочетаний – пиджак, строгие классические блузы, белый топы.

С укороченным блейзером

Строгая юбка-карандаш – воплощение сдержанности, элегантности. Это образцовая модель для работы в офисе. Но вы можете внести в лук немного легкомыслия, если выберете укороченный блейзер, делающий акцент на талии. Смотрится такой наряд одновременно изысканно и женственно.

Однотонные луки, безусловно, прекрасны. Но лето – пора экспериментов, поэтому используйте необычный геометрический принт. И непременно включите в ансамбль броскую деталь, например, яркие туфли.

Все оттенки коричневого

В сезоне лето-2023 дизайнеры уделяют повышенное внимание природным тонам, которые будут уместны в любой ситуации, имеют огромное количество вариантов для комбинирования. При составлении стильного офисного наряда с миди-юбкой можете обыграть эту модную “фишку”.

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Выбирайте вещи одного цвета, например, популярного этим летом коричневого, но в разных оттенках. Правило простое – светлые тона привлекают внимание, поэтому ноги или плечи должны быть безупречными. Более темные нюансы, напротив, помогут замаскировать все лишнее.

Обувь и сумочка могут как сочетаться с общим ансамблем, так и контрастировать.

Если моно-образы вам не по душе, смело разбавляйте их базовыми цветами, например, черным или белым.

Акцент на плечах

Интересное сочетание с юбкой миди – топ-блейзер с открытыми плечами. Несмотря на кажущуюся ветренность, легкомыслие, он отлично впишется в деловой стиль. Главное – выбрать темные оттенки и качественную благородную ткань.

Если юбка однотонная, блейзер может иметь неброский принт. И напротив, если вы выбрали юбку в горох или с другим орнаментом, верх – строго однотонный. С аксессуарами также соблюдайте осторожность, ведь вы не хотите стать офисной “новогодней елкой”, обильно, но безвкусно украшенной.

Юбка-миди – отличная и универсальная одежда, которая должна быть в гардеробе каждой модницы, работающей в офисе. С ней можно составить огромное количество комбинаций, чтобы подчеркнуть сильные стороны своей фигуры и замаскировать несовершенства. Кроме того, она в моде.