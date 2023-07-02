Редкое украшение из зуба мегалодона нашли на дне океана возле Титаника

Украшение из зуба вымершей акулы мегалодона обнаружили на дне океана рядом с знаменитым Титаником. Это потрясающее открытие было сделано исследовательской компанией Magellan Ltd под руководством ее директора Ричарда Паркинсона.

Фото из открытых источников

Фотографии, сделанные в прошлогодней экспедиции, послужили основой для выводов ученых. Они обнаружили зуб мегалодона, который был частью удивительно красивого ожерелья.

"Это невероятно, абсолютно невероятно", – цитирует ITV News слова Паркинсона.

Однако британские журналисты указывают на то, что пока нельзя с полной уверенностью сказать, действительно ли зуб принадлежит мегалодону. Нет объектов для сравнения размеров поблизости, и поднимать предметы с дна моря запрещено.

Фото из открытых источников / © Magellan

Мегалодон – это представитель древних хищников, который обитал в морских просторах около 23-2,6 миллионов лет назад. Считается, что это был один из самых крупных хищников в истории Земли, достигавший длины до 18 метров. Его зубы, остатки которых иногда можно найти в морских отложениях, очень ценятся среди коллекционеров и археологов.

На сегодняшний день цена зуба мегалодона может достигать до 25 тысяч долларов. Их редкость и уникальность делают их предметом желания многих любителей древних океанских существ.

Если подтвердится, что найденное украшение действительно изготовлено из зуба мегалодона, это станет поистине удивительной находкой. Оно будет представлять не только культурную и историческую ценность, но и великолепный образец древней природы, которая процветала миллионы лет назад.

Ученые и исследователи продолжают изучать находки, связанные с Титаником, и каждое новое открытие приносит новые фрагменты истории этого знаменитого судна.