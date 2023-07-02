 

Илон Маск оправдывался за новые ограничения в Twitter

02.07.2023, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Илон Маск заявил, что сервис Twitter временно ограничит количество твитов, которые пользователь может прочитать за день.

Илон Маск отметил, что цель – остановить сбор данных и “манипуляции” с системой. Верифицированные аккаунты, которые платят $8 в месяц, чтобы получить синюю галочку, могут видеть до 6 000 сообщений в день. Люди, не прошедшие верификацию, будут ограничены 600 сообщениями. Пользователи, которые являются новыми и не верифицировали свой аккаунт, будут ограничены 300 сообщениями в день.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter начала требовать от пользователей регистрации на своем сайте, чтобы получить доступ к контенту и профилям. Пользователи могут видеть твиты, которые появляются в результатах поиска Google и встраиваются в другие веб-сайты. Маск заверил, что этот запрет не будет длиться долго.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Исследователи собираются доказать существование снежного человека в Таиланде

02.07 / Минпромторг: Россия будет ускорять глобальное потепление по принципу «пятилетку за три года», пока Запад не снимет незаконные санкции

02.07 / В Китае разработан новый процессор с использованием искусственного интеллекта

02.07 / Доктор Мясников объяснил гормональными причинами появление опасного жира на животе

02.07 / Темная сторона шоколада: какао-плантации становятся угрозой для лесов и климата

02.07 / Мнение: Кто оккупировал Киев?

02.07 / Илон Маск: содержимое «подзамочных» аккаунтов Twitter станет достоянием общественности, если их владельцы не купят подписку

02.07 / Костюмы с юбкой миди – хит офисной моды лета 2023: тенденции и особенности модных нарядов

02.07 / Редкое украшение из зуба мегалодона нашли на дне океана возле Титаника

02.07 / Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика