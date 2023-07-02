Илон Маск оправдывался за новые ограничения в Twitter

Илон Маск заявил, что сервис Twitter временно ограничит количество твитов, которые пользователь может прочитать за день.

Илон Маск отметил, что цель – остановить сбор данных и “манипуляции” с системой. Верифицированные аккаунты, которые платят $8 в месяц, чтобы получить синюю галочку, могут видеть до 6 000 сообщений в день. Люди, не прошедшие верификацию, будут ограничены 600 сообщениями. Пользователи, которые являются новыми и не верифицировали свой аккаунт, будут ограничены 300 сообщениями в день.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter начала требовать от пользователей регистрации на своем сайте, чтобы получить доступ к контенту и профилям. Пользователи могут видеть твиты, которые появляются в результатах поиска Google и встраиваются в другие веб-сайты. Маск заверил, что этот запрет не будет длиться долго.