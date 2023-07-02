Инопланетный космический мусор застрял на орбите Земли, заявили исследователи

Недавно группа экспертов из Гарвардского университета во главе с профессором физики Ави Лебом заявила о возможном наличии инопланетного космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщает Daily Star.

Фото из открытых источников

Ведущий эксперт по космическим исследованиям профессор Леб уверен, что обнаружение таких «межзвездных объектов может помочь расширить наши знания о возможных инопланетных цивилизациях и технологиях. Команда ученых проводит исследования, чтобы подтвердить, что некоторые объекты, находящиеся на нашей орбите, могут быть связаны с другими звездными системами.

В ходе интервью для Live Science, профессор Леб объяснил, что эти объекты могут попасть в Солнечную систему из межзвездного пространства, преодолевая гравитационное воздействие Юпитера и занимая ограниченные орбиты вокруг Солнца. Некоторые из них могут иметь технологическое происхождение, аналогичное зондам, отправленным человечеством в межзвездное пространство, таким как «Вояджер 1» и «Вояджер 2», «Пионер 10» и «11» и «New Horizons».

Однако, несмотря на эти интересные предположения, профессор Леб не уточнил, о каких конкретно объектах идет речь. В своем исследовательском отчете он отмечает, что на орбите Земли может «скрываться значительное количество» потенциально обнаруживаемых объектов. Для подтверждения своих предположений команда ученых использует компьютерное моделирование и Обсерваторию Веры Рубин (Чили) с высоким разрешением камеры – 3,2 миллиарда пикселей. Это позволит проводить регулярные наблюдения Южного неба и возможно обнаружить несколько захваченных объектов размером примерно с футбольное поле.

Предполагается, что эти межзвездные объекты прошли через границы Солнечной системы и могут нести в себе уникальную информацию о других цивилизациях и их технологиях. Если удалось бы подтвердить происхождение этих объектов, открывающихся перед нами загадок, это стало бы настоящим прорывом в исследовании космоса.

Профессор Леб выражает надежду, что новое исследование поможет не только расширить наши знания о внеземных технологиях, но и возможно приведет к открытию новых инопланетных цивилизаций. Ответы на такие вопросы могут иметь глобальное значение и влиять на наше представление о месте человечества во Вселенной.

И хотя пока остается много вопросов и предположений, исследование профессора Леба и его команды открывает новую главу в исследованиях космоса. Это напоминает нам о том, что мы еще мало знаем о Вселенной и о том, что каждое новое открытие может стать ключом к расшифровке загадок космоса и возможности встретиться с инопланетными формами жизни.