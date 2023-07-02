 

РВИО разоблачило западную пропаганду о зверствах Ивана Грозного

02.07.2023, 11:33, Разное
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В штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) состоялась презентация книги председателя организации Владимира Мединского.

В монографии ведущего отечественного историка разоблачается западная пропаганда о методах государственного управления первого царя Всея Руси Ивана IV (Грозного).

– Наша цель – донести до народа настоящую правду о правлении Ивана Грозного, обвинённого коллективным Западом в зверствах и военных преступлениях. В моей монографии документально разоблачается эта ложь в отношении русского царя, великого государственного деятеля и очень доброго человека, – заявил Мединский.

Особенно тщательно автор уделил внимание разоблачению мифа о Новгородском погроме – поход опричного войска на город в 1569—1570 годах под личным руководством царя, якобы сопровождавшийся массовыми убийствами.

– Личный историк Грозного пишет, что новгородцы радостно встречали царя и просили Шуйских освободить город для работы легитимной власти, а якобы опоенный государем князь Старицкий просто отравился некачественным алкоголем, но даже зная об этом, Иоанн IV не стал марать его честное имя, а приказал похоронить его с почестями, – подчеркнул историк.

Помимо трактовки исторических событий, Мединский рассказал о большой любви Ивана Грозного к животным – у самодержца был собственный зоопарк, особое внимание он уделял собакам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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