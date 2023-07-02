 

Доктор Захарова назвала продукты с высоким содержанием магния и триптофана для быстрого засыпания

02.07.2023, 11:10, Разное
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Доктор посоветовала избегать некоторых продуктов, которые могут затруднить ночной сон. Даже когда человек находится в правильных условиях, заснуть бывает трудно. Об этом пояснила врач Татьяна Захарова.

Температура в комнате, уровень шума и комфорт могут повлиять на то, удастся ли человеку поспать семь-девять часов. Сбалансированная диета, богатая питательными веществами, способствующими сну, такими как магний, витамины группы В и триптофан, может быть полезной. Триптофан содержится в молочных продуктах, семечках, индейке и другой домашней птице. Он способствует выработке серотонина и мелатонина, которые помогают заснуть.Триптофан содержится в таких продуктах, как молоко, тунец в консервированном виде, индейка, курица, овес, орехи, семечки, шоколад, цельнозерновой хлеб, фрукты.

Продукты, богатые магнием, включают орехи, листовые овощи и цельное зерно – все они помогают расслабить мышцы. Яйца, мясо и бобы богаты витаминами группы В, которые способствуют образованию нейромедиаторов, регулирующих сон.


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