 

Российские ученые разработали биоразлагаемый протез для лечения грыж и остеохондроза

02.07.2023, 10:20, Разное
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Российские ученые создали биоразлагаемый протез межпозвонкового диска, который открывает новые перспективы в лечении грыж и остеохондроза. Об этом сообщает aif.ru.

Фото из открытых источников

Этот прорыв стал возможен благодаря усилиям исследователей из Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского и Национального исследовательского ядерного университета "Курчатовский институт".

Межпозвоночная грыжа и остеохондроз – распространенные проблемы позвоночника, которые приводят к нервному сдавлению и непереносимым болям. Для лечения этих заболеваний вместо поврежденного диска между позвонками вставляют имплантат (кейдж) чтобы стабилизировать позвоночник. Однако существующие протезы, чаще всего сделанные из титана или полиэфиркетона, которые могут вызывать осложнения после операции. Кроме того, импортные кейджи, единственные доступные на рынке России, являются довольно дорогостоящими.

Однако теперь российские ученые добились значительного прорыва в этой области. Они разработали первую в стране модель биоразлагаемого протеза межпозвонкового диска, который постепенно замещается тканями пациента. Этот инновационный протез представляет собой большой шаг вперед, позволяя пациентам избежать осложнений после операции и снизить стоимость лечения.

Процесс разработки был длительным и тщательным. Российские ученые изготовили первые образцы медицинских изделий и начали проводить испытания на животных, чтобы оценить их эффективность и безопасность. Первые результаты показали потенциал биоразлагаемых протезов межпозвонкового диска для успешной интеграции в ткани пациента и восстановления позвоночника.

Ученые уверены, что российские кейджи смогут быть применены в клинической практике уже через несколько лет. Они надеются, что новый протез станет доступным и эффективным решением для многих пациентов, страдающих от межпозвоночных грыж и остеохондроза.

Одним из ключевых преимуществ нового протеза является его биоразлагаемость. Постепенное замещение тканями пациента позволяет избежать риска осложнений и отторжения протеза, что обычно сопровождает использование имплантатов из искусственных материалов. Кроме того, использование российских протезов межпозвонкового диска позволит существенно снизить затраты на лечение, поскольку они будут производиться внутри страны, а не импортироваться.


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