“Я стала старой” – Регина Тодоренко не смогла сдержать слез

Регина Тодоренко, известная российская телеведущая и супруга певца Влада Топалова, всегда была открыта со своими поклонниками и делилась с ними самыми сокровенными моментами своей жизни. Однако на последнем видео, опубликованном в ее социальных сетях, она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась на камеру из-за того, что ее старший сын слишком быстро растет.

В своем видео Регина обратилась к своим фанатам и поделилась своими чувствами. “Дети так быстро растут. Он сепарировался. Я не нужна. Я стала старой”, – с некоторой долей иронии заявила Регина. Она рассказала, что ее старший сын в возрасте 4,5 лет уже говорит ей, что он занят и позвонит ей позже. Это вызвало у нее грусть и некоторую тревогу, так как она осознала, что ее ребенок начинает отделяться от нее и становиться самостоятельным.

После публикации видео пользователи соцсетей начали делиться своим опытом и мнением по этому поводу. Некоторые из них поддержали Регину, рассказав о своих собственных ситуациях, когда их дети также начинали проявлять независимость и отделяться от них. Они утверждают, что это нормальный процесс развития и роста ребенка, и что важно поддерживать его в этом.

Однако есть и те, кто не согласен с Региной и утверждают, что мать всегда должна быть рядом со своим ребенком и что отделение от нее может причинить ему психологический вред. Они считают, что мать должна быть всегда доступна и готова помочь своему ребенку.

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями двух сыновей – Михаила и Мирослава. Семейная жизнь у них складывается успешно, и они делятся своими радостями и заботами с поклонниками. Регина всегда старается быть открытой и честной со своей аудиторией, и это делает ее еще более популярной и любимой.