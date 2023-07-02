Бундесвер спешит домой после закрытия миссии ООН в Мали

Совет Безопасности ООН объявил о закрытии миссии ООН в Мали, пишет Der Tagesspiegel. Миротворцам предоставлен шестимесячный срок, для того чтобы покинуть страну. Но в Германии считают, что нужно поторопиться, и хотят вывести свой контингент ещё до конца этого года. Подготовка к передислокации идёт уже несколько недель и она уже началась, заявили в Берлине.



AP

По прошествии 10 лет в Мали будет свёрнута миротворческая миссия Организации Объединённых Наций МИНУСМА, пишет Der Tagesspiegel. Такое решение принял Совет Безопасности ООН, предоставив миротворцам шестимесячный срок для того, чтобы покинуть страну. При этом уполномоченная германского бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль считает, что немецких солдат необходимо вернуть домой ещё до конца этого года.

«Главный приоритет — это защита немецких солдат, международных сил и гражданских служащих, — подчеркнула она. — Поэтому необходимо обеспечить организованный и безопасный вывод войск в тесном согласовании и вместе с нашими партнёрами». Изначально мандат бундестага предусматривал, что бундесвер покинет страну не позднее мая 2024 года. Но Хёгль требует поторопиться. По её словам, подготовка к передислокации идёт уже несколько недель и она уже началась.

К такому развитию событий привели дипломатические конфликты между правительством Мали и ООН. Ещё в ноябре прошлого года Берлин объявил о выводе своих войск в связи с тем, что миссии создавались помехи. В середине июня власти Мали потребовали, чтобы страну покинули все 12 тыс. миротворцев ООН.

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