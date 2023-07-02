 

«Сидит на горе долгов» — крупнейшему поставщику воды в Англии грозит банкротство

02.07.2023, 10:05, Новости дня
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Крупнейший поставщик воды в Англии Thames Water находится на грани банкротства, пишет Das Erste. И всё потому, что руководство частной компании тратило деньги только на выплату дивидендов и копило долги, общая сумма которых сейчас насчитывает £14 млрд. Председатель правления фирмы уже уволилась, а расплачиваться за её ошибки придётся клиентам и обычным налогоплательщикам, рассказывает немецкий телеканал.


AP

Британское предприятие Thames Water обеспечивает водой 15 миллионов жителей Лондона и другие регионы на юго-востоке Англии — и сейчас оно находится на грани банкротства, пишет Das Erste. Дело в том, что частная компания «сидит на горе долгов», общая сумма которых насчитывает £14 млрд. Приватизирована она была ещё в 1989 году, но на тот момент у неё никаких задолженностей не было. С тех пор предприятие накопило огромное количество долгов. К тому же оно пострадало от высоких процентных ставок и инфляции.

Председатель правления Thames Water уже ушла в отставку, продолжает немецкий телеканал. Это стало неожиданностью и «громом среди ясного неба». С тех пор в стране вновь начали обсуждать последствия приватизации в сфере водоснабжения. Компания принадлежит группе инвесторов из пенсионных фондов и фондов частных акций. Самая большая доля, 32%, принадлежит канадскому пенсионному фонду из Онтарио.

«То, что там произошло, — это абсолютный скандал. Выплачивались высокие дивиденды, накапливались огромные долги. Сильно выросли счета клиентов, а в реки сбрасывается неочищенная вода», — заявил член британской Лейбористской партии Эд Милибэнд. Исследования показали, что после приватизации водоснабжения в 1989 году британцы к 2015 году с учётом инфляции стали платить за воду на 40% больше.   

Для владельцев и менеджеров Thames Water было важнее выплачивать дивиденды, чем инвестировать деньги в трубопроводную систему. Они высосали из предприятия всё, что было возможно, и параллельно накопили огромные долги. Теперь же весь нанесённый ущерб придётся покрывать за счёт общественных средств. В очередной раз клиенты и обычные налогоплательщики будут расплачиваться за ошибки руководства компании и плохое регулирование. Теперь в ситуацию должно вмешаться государство и хотя бы частично выкупить предприятие. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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