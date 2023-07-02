Диетолог Строков назвал продукты, которые предотвратят отеки

Вывести лишнюю воду можно, употребляя такие продукты, как сельдерей, огурец, зеленые овощи, спаржа, ананас и лимон. Они являются отличным дополнением к любой диете, если человек хочет избавиться от обезвоживания.

Когда речь заходит об обезвоживании, большинство людей в первую очередь думают о медицинских или мочегонных мерах. Но можно избавиться от лишней воды, употребляя определенные продукты, говорит диетолог Игорь Строков. Огурцы содержат 96 процентов воды. Кроме того, они имеют электролиты, такие как калий магний и кальций. Они могут регулировать баланс жидкости в организме. Арбуз не только освежает, но и истощает организм. Они состоят в основном из воды, и их можно использовать для вымывания лишней жидкости.

Сельдерей также является овощем, выводящим жидкость из организма. Высокое содержание клетчатки и содержащаяся в нем вода помогают пищеварению. Спаржа содержит аспарагиновые кислоты, которые способствуют работе почек, помогая вымывать лишнюю жидкость.