Во Франции признали экстремистской песню «Убили негра»

Президент Франции Эммануэль Макрон своим указом внёс песню «Убили негра» группы «Запрещённые барабанщики» в список экстремистских материалов. Погромщики используют её в качестве своего гимна.

Массовые протесты охватили Францию после убийства полицейским 17-летнего подростка. В знак несогласия с действиями репрессивных органов неравнодушные граждане Франции провели ряд мирных акций протеста, в ходе которых экспроприировали и утилизировали имущество буржуазии, декорировали улицы городов сожжёнными останками неэкологичных автомобилей и люстрировали чиновников и сотрудников полиции.

Глава жандармерии Парижа Юсуф Альмохад считает, что в ближайшее время гражданские акции будут прекращены.

– Белых шайтанов, врагов религии, в городе всего процентов семь, – говорит Юсуф Альмохад. – Когда наши мирные протестующие добьются их ухода из Парижа и из других крупных французских городов, акции мирного протеста будут прекращены. Пусть эти собачьи дети убираются туда, где им рады. Это наша страна, мы тут живём, а их мы сюда не звали.

—