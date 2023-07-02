Как носить кюлоты, чтобы они не укоротили ноги: стильные фишки для самых модных брюк лета

Кюлоты являются одними из самых стильных и популярных брюк этого лета. Такие штаны являются универсальным вариантом и хорошо подходят каждой девушке.

Можно легко найти желаемый вариант, так как модели штанов представлены в самых различных вариантах и различаются покроем, шириной штанин, тканью, декором и многими другими параметрами. Однако, девушкам невысокого роста нужно знать, как носить эту одежду стильно, чтобы визуально не укорачивать ноги.

Вот несколько интересных и модных фишек и хороших советов относительно того, как носить брюки-кюлоты летом, чтобы максимально стилизовать свой силуэт и избежать оптического эффекта более коротких ног.

С босоножками на каблуках

Брюки-кюлоты действительно восхитительно смотрятся вместе с босоножками на каблуках. Это поможет визуально удлинить фигуру. Кроме того, такое сочетание является модным и стильным.

Совсем не обязательно выбирать слишком высокие каблуки. Они могут быть небольшими квадратными. Такая обувь позволит чувствовать себя максимально комфортно.

С сандалиями на плоском ходу

Сандалии на плоской подошве в сочетании с брюками-кюлотами выглядят действительно восхитительно и помогает сделать создаваемый образ более стильным и при этом можно чувствовать себя максимально комфортно. Кроме того, это не укорачивает ноги. Все это по причине того, что при таком сочетании красиво обнажаются лодыжки.

Отлично будут смотреться сандалии на плоской подошве и плетением жгутом. Это позволит создать летнее пляжное настроение.

Со шлепанцами

Интересно будут смотреться белые джинсы-кюлоты в сочетании со шлепанцами. Это позволит оставить часть ноги открытой.

Оставляя лодыжку открытой, можно добиться визуального эффекта более длинных ног. К тому же такая обувь в этом году является самым настоящим модным трендом, который точно заслуживает внимания.

С мокасинами или балетками

При сочетании брюк-кюлотов вместе с лоферами можно создать действительно невероятный и очень привлекательный образ. Это хороший вариант для городского стиля.

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Брюки-кюлоты можно очень красиво сочетать вместе с балетками и различными базовыми вещами для создания действительно идеального летнего образа.

Лоферы и балетки оставляют часть ноги видимой, а поэтому помогают сделать фигуру визуально более стройной и привлекательной, а ноги длиннее.

Это отличный вариант для создания делового офисного стиля. Это позволит сделать стиль классическим, но совершенно не скучным.

С эспадрильями на танкетке

Если хочется добавить несколько сантиметров своему росту, то стоит сочетать джинсы-кюлоты вместе с эспадрильями на танкетке.

Эта обувь точно такая же удобная, как и балетки. Поэтому совершенно не нужно жертвовать комфортом.

С обувью на шпильках

Если хочется получить гарантировано хороший результат, стоит сочетать брюки-кюлоты вместе с туфлями на высоких каблуках.

Это поможет удлинить ноги и добавить дополнительно рост.

Роскошные туфли с эффектной отделкой помогут практически мгновенно превратить кюлоты в модную и гламурную одежду.