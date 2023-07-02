Немецкие болваны с утра в дымину пьяны

Несмотря на жуткую репутацию британцев за границей, молодые немцы их, похоже, переплюнули. Эти пьяные болваны доставляют жителям Майорки больше всего проблем, превращая остров в один большой «круглосуточный» рейв».

При этом немецкие туристы, отдыхающие на тамошних популярных курортах, сеют больше хаоса, чем пьяные британцы, приезжающие туда оторваться от чинной английской обстановки. По словам местных жителей, тусующиеся немцы стали самыми страшными нарушителями благообразия, тишины и спокойствия.

Именно они принесли на Майорку сверх-экстремальный дух вечеринок, в результате чего место отдыха превратилось в непрекращающийся шабаш. Как сообщает MailOnline, семь месяцев в году одуревшие немецкие болваны пьют до бесчувствия и демонстрируют отвратительное поведение, в том числе испражняются в садах, принадлежащих местному населению.

Житель из небольшой деревни Ареналь на противоположной стороне залива Пальма, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что был шокирован тем, как рано некоторые туристы начинают пить и каким отвратительным поведением они себя проявляют:

«Они ходят с пивными банками и бутылками вверх и вниз по набережной в своих футболках и играют в любое время дня и ночи в пьяные игры. Я видел также, как некоторые из них приставали к молодым девушкам».

Мигель Паскуаль, входящий в ассоциацию местных жителей Ареналя, рассказал, что пьяные иностранцы часто используют его сад, чтобы сократить путь. Его потряс недавний инцидент с немецким туристом:

«Я крикнул ему, чтобы он убирался из сада, а когда он повернулся, то заметил, что у него в штанах полным-полно фекалий».

В ответ на ожидаемый бум туризма из Германии здесь стали появляться ларьки с донер-кебабами и тату-салоны, соблазняющие приехавших не на долго путешественников увековечить свой отпуск. Говорят, что они пользуются преимуществами дешевых рейсов, чтобы устраивать себе 24- или 48-часовые выходные для пьянства и приема наркотиков.

В помощь Национальной полиции привлекаются и немецкие полицейские. Ожидается, что в ближайшие пару месяцев улицы Пальмы будут патрулировать 12 человек.

Ален Карбонелл сообщил Majorca Daily Bulletin, что некоторые из туристов даже не удосужились забронировать номера в отеле, добавив:

«Все они молодые, 18-20 лет, а сюда приезжают просто напиться».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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