«Невозможные» камни обнаружили на вершине вулканического острова

Вулканический остров Анжуан на юго-западе Индийского океана таит в себе странные геологической тайны. На острове жители и геологи продолжают находить породы, которых там быть не должно.

Фото из открытых источников

Остров образовался в океанском бассейне, когда тектонические плиты отодвинулись друг от друга, а магма поднялась и остыла, образовав базальт, из которого сделан остров. А более века назад ученые сообщили, что на Анжуане они обнаружили огромное количество кварцита.

В 1900 году геологи сообщили о необычных породах, которые могли быть кварцитом. В 1969 году геологи обнаружили большое образование «песчаника» на острове недалеко от города Цембехоу, которое позже оказалось кварцитом. Затем, в 2017 году, французский геолог Патрик Бачелери нашел кварцит на соседнем хребте.

Несколько лет спустя геохимик Корнелия Класс из Земной обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийского университета приступила к исследованию. Она и ее команда нашли кварцит в течение нескольких минут, которого вдоль хребта было изобилии.

«Это противоречит тектонике плит», – говорится в пресс-релизе Колумбийского университета. «Кварцитовым телам не место на вулканических островах».

Местные жители сообщают, что они постоянно находят камни и используют их для заточки своих ножей. Ученые обнаружили, что количество кварцита составляло «почти половину горы».

Окончательного объяснения присутствию кварцита пока нет. Кусок кварцита из континентальной коры, должно быть, оказался отложенным в океанском бассейне, а затем поднят магматическим базальтом на высоту 4000 метров над морским дном, однако Класс сказал Live Science, что химический состав базальтовых пород острова не показывает связи с континентальной корой, назвав находку «чем-то, что мы считаем невозможным, но затем мы находим это, и как только мы это находим, мы должны это объяснить».

Старение кварцита поможет определить, когда он был отложен, и как он стал единственным вулканическим островом в мире, на котором находится кусок континента – возможно, от распада древнего континента Гондвана.