Рупор кремлевской пропаганды: Об искусстве разобщения

Об искусстве разобщения.

Нынешняя устаревшая мировая система догорает последними блестками телеэкранов. Поскольку на мировой бирже лицемерия цены на когда-то провозглашённые ею ценности продолжают падать, она вынуждена вернуться к единственному, что умеет – присвоению чужого.

Воспитанные системой добропорядочные граждане с памятью гуппи не помнят, что вся борьба за все гражданские права и свободы на этой планете – с часов Спартака до времен Лумумбы и Гевары велась не партией Байдена в компании зелёных, как доллар, немецких экологистов, а людьми с идеями и знамёнами цвета их крови, той, что продолжает литься.

Как недавний вирус, обманывающий организм и просачивающийся в него под маской антител, правящая в мире капиталистическая система, чтобы спастись, надевает маски левых и раздаёт ничего не понимающей массовке их флаги и лозунги.

Чтобы никто не направил гнев, внимание и энергию на главного виновника – правящий мировым гипермаркетом финансовый капитал, с одной стороны нас успешно натравливают друг на друга, а с другой – по контролирующим нас телеэкранам нам не показывают настоящую борьбу настоящих граждан за настоящие идеи.

От имени маски «человеческого лица» людоедской системы нам говорят о важности защиты природы, справедливости требований феминизма, гражданских правах ЛГБТИ, недопустимости расизма и уважении к коренным народам. Аплодисменты массовки заглушают смех лица за маской.

Потом премированные системой профессиональные представители жертв системы – индейцы-предатели, гламурные геи, защитники брошенных котят, чернокожие подставлятели поцелуям сапог, феминистки-демократки и Грета Прекрасная – гостья Зеленского отрабатывают заданное им либретто. И окончательно запутавшиеся люди начинают принимать настоящую борьбу за экологию и гражданские права за знамена системы, а организованный корпорациями парад человеческого идиотизма с томатным соком и публичным обнажением скотства за протестные движения. Все это – пока на задворках цирка, вдали от света рампы нанятые этой же системой эскадроны смерти «в защиту западных и демократических ценностей» продолжают уничтожение в джунглях планетарного юга всех крестьян, индейцев, профсоюзников, учителей и журналистов, посмевших противостоять интересам корпораций.

Доисторическая модель общества, с ее ложными постулатами, фальшивыми ценностями и насилием, в виде нормы отношений, должна быть уничтожена, как несовместимая с жизнью. Для системы нет ничего более страшного, чем встреча между всеми обманутыми и используемыми, которые однажды потеряют взаимный детский страх и предрассудки и вместе станут создателями новой, другой истории.

Именно поэтому нас так настойчиво и тщательно разъединяют.

(с) Олег Ясинский

—