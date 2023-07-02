 

Эпоха технологически развитой жизни во Вселенной осталась в прошлом, считает ученый

02.07.2023, 7:35, Разное
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Люди, как развитые формы жизни, потенциально могут быть остатками прошлой эпохи в космосе. Исследование, посвященное черным дырам и их последующему влиянию на рождение звезд, показало, что развитые формы жизни, подобные нам, могут быть остатками ушедшей космической эпохи.

Фото из открытых источников

Преподаватель физики Дэвид Гарофало из Университета штата Кеннесо в Джорджии представил свое новое исследование, в котором он изучает свойства черных дыр и их потенциальное влияние на существование развитой жизни.

«Связывая черные дыры с созданием звезд, мы можем проследить, когда и где внеземные разумные существа, скорее всего, эволюционировали», – поясняет Гарофало.

По словам Гарофало, развитые цивилизации, возможно, процветали, когда слияния черных дыр и преобладание изолированных галактик привели к увеличению количества звезд и планет. Это, в свою очередь, создало благодатную почву для жизни и эволюции.

Он поясняет: «Во время слияний происходит аккреция черной дыры с противоположным вращением, достигающая максимума при красном смещении».

Красное смещение – явление, при котором длина волны электромагнитного излучения для наблюдателя увеличивается относительно длины волны излучения, испущенного источником.

Это красное смещение, равное примерно 11 миллиардам лет назад, было временем, когда активные ядра галактик и их струи создавали колыбель для жизни. Развитая жизнь возникла на Земле спустя 4,5 миллиарда лет после этих благоприятных условий.

«Учитывая предполагаемые временные рамки и местоположения внеземного разума, SETI должна сосредоточиться на сигналах от цивилизаций Кардашевского типа III», – заключает он. Этот тип цивилизации использует всю излучаемую энергию своей галактики.

Таким образом, исследования Гарофало показывают, что мы новички на космической временной шкале, и если теория физика подтвердится, то это может усовершенствовать наши стратегии поиска внеземного разума.

«Наш анализ указывает на то, что пиковая эпоха технологически развитой жизни во Вселенной осталась в прошлом», – утверждает он. «Мы опоздали на Землю».

Однако мы, возможно, не единственные запоздалые гости. Где-то там могут быть другие формы жизни, которые, как и мы, только сейчас начинаем осознавать происходящее.


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