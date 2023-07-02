 

Очевидцы сняли на видео редкое природное явление

02.07.2023, 6:10, Разное
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В Красноярском районе Астрахани автолюбители сняли на видео разгуливающего по дороге барсука. Вообще, это животное довольно часто встречается в тех краях, однако снять его на видео – настоящее чудо.

На видео барсук как ни в чем не бывало бежит по грунтовой дороге перед движущимся автомобилем, а затем скрывается в траве. Обычно барсуки пугливы и чересчур осторожны, поэтому люди их почти никогда не видят в дикой природе.

Барсуки – некрупные хищники из семейства выдровых. Они покрыты короткой шерстью и имеют длинный нос.


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