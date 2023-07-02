В Японии обнародовали шесть фото и видео с НЛО с «высокой вероятностью подлинности»

Международная лаборатория НЛО, базирующаяся в городе Фукусима, Япония, изучила 494 сообщений об НЛО, в том числе с фото и видео, собранных как в Японии, так и в других странах.

Они пришли к выводу, что большинство изображений и видео, скорее всего, представляли из себя беспилотники, птиц, световые пятна, обычные самолеты или даже насекомых. Однако шесть НЛО из этой кучи (из фотографий и видео), по их словам, являются подлинными с “высокой вероятностью”.

Директор Лаборатории НЛО Такехару Миками не исключил, что эти доказательства могли быть “созданы кем-то на компьютере”, но заявил, что “если это настоящие инопланетные корабли, то на их борту могут быть внеземные существа”.

– В мире существуют неизвестные явления. Я надеюсь, что дети, которые увидят эти изображения, разгадают тайну в будущем, – добавил он.

Три ролика с этими “вероятно подлинными НЛО” можно увидеть в представленном ниже видео. Из изображений, увы, в СМИ опубликовали лишь одно. Указывается, что некоторые из этих фото и видео были сняты в самой Фукусиме, в районе горы Сенганмори, которая является японской “горячей точкой” НЛО.