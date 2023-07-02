Мощь и эффективность: Лазерный модуль мощностью 100 кВт может стать переломным военным оружием

Белорусское предприятие «Научно-технический центр "Лэмт"» и российские научно-исследовательские институты внесли значительный вклад в разработку инновационного лазерного модуля, способного генерировать мощность до 100 киловатт. Этот технологический прорыв позволит военным совершенствовать средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) потенциальных противников.Об этом сообщает lenta.ru.

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Прототип данного лазерного модуля уже представлен на международной выставке MILEX-2023 в Минске. Несмотря на то, что это ранняя версия, специалисты утверждают, что она способна эффективно функционировать на расстоянии до 1,5 километров. Это открывает потенциал для использования нового оружия как в ближнем, так и в среднем радиусе действия, демонстрируя его многообещающие возможности в военной обороне.

Стоит отметить, что США также продвигают подобные разработки в области лазерной системы противовоздушной обороны ближнего действия. В апреле 2023 года американские военные испытали 50-киловаттную лазерную систему, с помощью которой удалось сбить несколько беспилотных аппаратов. Таким образом, как отечественные, так и американские инженеры активно работают над созданием передовых технологий, меняющих ландшафт военной сферы.

Представленный белорусско-российский прототип лазерного модуля вызвал особый интерес у экспертов и представителей военных кругов, которые уже рассматривают его потенциальное применение в различных областях. Ожидается, что этот высокомощный лазерный модуль сможет эффективно нейтрализовать угрозу, создаваемую БПЛА противника, обеспечивая военным значительное преимущество на поле битвы.

Достижения в области разработки лазерных систем являются важным шагом в совершенствовании военной технологии и говорят о постоянном стремлении инженеров к созданию более эффективных и инновационных средств обороны.