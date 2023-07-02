 

Мощь и эффективность: Лазерный модуль мощностью 100 кВт может стать переломным военным оружием

02.07.2023, 4:52, Разное
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Белорусское предприятие «Научно-технический центр "Лэмт"» и российские научно-исследовательские институты внесли значительный вклад в разработку инновационного лазерного модуля, способного генерировать мощность до 100 киловатт. Этот технологический прорыв позволит военным совершенствовать средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) потенциальных противников.Об этом сообщает lenta.ru.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Прототип данного лазерного модуля уже представлен на международной выставке MILEX-2023 в Минске. Несмотря на то, что это ранняя версия, специалисты утверждают, что она способна эффективно функционировать на расстоянии до 1,5 километров. Это открывает потенциал для использования нового оружия как в ближнем, так и в среднем радиусе действия, демонстрируя его многообещающие возможности в военной обороне.

Стоит отметить, что США также продвигают подобные разработки в области лазерной системы противовоздушной обороны ближнего действия. В апреле 2023 года американские военные испытали 50-киловаттную лазерную систему, с помощью которой удалось сбить несколько беспилотных аппаратов. Таким образом, как отечественные, так и американские инженеры активно работают над созданием передовых технологий, меняющих ландшафт военной сферы.

Представленный белорусско-российский прототип лазерного модуля вызвал особый интерес у экспертов и представителей военных кругов, которые уже рассматривают его потенциальное применение в различных областях. Ожидается, что этот высокомощный лазерный модуль сможет эффективно нейтрализовать угрозу, создаваемую БПЛА противника, обеспечивая военным значительное преимущество на поле битвы.  

Достижения в области разработки лазерных систем являются важным шагом в совершенствовании военной технологии и говорят о постоянном стремлении инженеров к созданию более эффективных и инновационных средств обороны.


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