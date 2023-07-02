 

Рупор кремлевской пропаганды: Вопросы для Ленина

02.07.2023, 4:16, Разное
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Вопросы, которые достались Ленину на госэкзаменах в Петербургском университете.

Весенняя экзаменационная сессия проходила в малом конференц-зале Академии наук.

4.04.1891
Истоия русского права, вопрос: "Положение "несвободных", различные формы и степени зависимости холопов в феодальных княжествах древней Руси". Оценка: весьма удовлетворительно.

5.04.1891
Государственное право, вопрос: "Сословные учреждения Российской империи". Оценка: весьма удовлетворительно.

10.04.1891
Политическая экономия, вопрос: "Формы заработной платы". Оценка: весьма удовлетворительно.

Статистика, вопрос: "Германский статистик XVII века Конринг". Оценка: весьма удовлетворительно.

16-17.04.1891
Энциклопедия права и История филосрфии права, вопросы: "Сочинения Платона и законы". Оценка: весьма удовлетворительно.

24.04.1891
Истрия римского права, вопрос: "Electa magistratum" (законы, издаваемые выбранными властями). Оценка: весьма удовлетворительно.

К последнему экзамену Ильич ничего не повторял – в острейшей форме заболел брюшным тифом самый дорогой ему на тот момент человек – сестра Ольга. Она умрет 8 мая, вызвав одно из сильнейших нервных потрясений в его жизни.

Осенняя экзаменационная сессия сначала проходила в зале совета Петербургского университета, потом снова в Академии наук.

10.09.1891
Письменный экзамен, пишет сочинение по Уголовному праву.

15.09.1891
Защищает сочинение на оценку "весьма удовлетворительно".

16.09.1891
Устный экзамен по Уголовному праву и судопроизводству, вопросы: "Защита в уголовном процессе" и "Кража документов". Оценка: весьма удовлетворительно.

24.09.1891
Римское право, вопрос: "Дарение, его существо и отношения, из него вытекающие. Влияние времени на происхождение и прекращение права, исчисление времени, давность и ее виды". Оценка: весьма удовлетворительно.

4.10.1891
Гражданское право и судопроизводство, билет "Виды передаточных договоров", вопрос: "Исполнение, купля-продажа, поставка". Оценка: весьма удовлетворительно.

11.10.1891
Торговое право и судопроизводство, вопрос: "Торговые книги". Оценка: весьма удовлетворительно.

12.10.1891
Полицейское право, вопрос: "Наука полиции и ее содержание". Оценка: весьма удовлетворительно.

19.10.1891
Финансовое право, вопрос: "Бюджет, его виды". Оценка: весьма удовлетворительно.

2.11.1891
Церковное право, вопрос: "История русского церковного законодательства". Оценка: весьма удовлетворительно.

9.11.1891
Международное право, вопрос: "Право нейтралитета". Оценка: весьма удовлетворительно.

Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050?w=wall6186050_9459 – цинк

PS. "Весьма удовлетворительно" это как наша сегодняшняя пятерка по пятибальной шкале. Выставлялась до 1917 в Российской Империи и некоторое время в Советской России, покуда школы и ВУЗы не перешли на пятибальную систему.

Источник: Colonel Cassad


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