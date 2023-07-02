 

Звезды могут стать невидимыми через 20 лет из-за светового загрязнения

02.07.2023, 3:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все больше и больше звезд на ночном небе может скрыться от нашего взгляда через двадцать лет, предупреждают ученые. Световое загрязнение, вызванное уличным освещением и неоновой рекламой, настолько интенсивно, что скоро мы сможем наслаждаться звездами только на фотографиях.

Фото из открытых источников

Журналисты из The Guardian внимательно следят за ситуацией, развивающейся над нашими головами. Они сообщают, что если не принять меры по ограничению уличного освещения и рекламы, то наше ночное небо в скором времени потеряет свое великолепие.

Ученые обнаружили, что стремительно растущее использование светодиодов и других источников света ведет к постепенному осветлению ночного неба. Безудержное применение наружного освещения, рекламных вывесок и подсветки спортивных объектов заставляет звезды угасать. Уже в 2016 году астрономы сообщили, что треть населения планеты больше не видит величественный Млечный Путь, а с тех пор световое загрязнение только усилилось.

По оценкам экспертов, если сохранятся нынешние тенденции, то через двадцать лет большинство известных созвездий перестанут быть видимыми невооруженным глазом. Это означает, что наше ночное небо, источник вдохновения для многих поколений, окутается пеленой искусственного света.

Затмение звезд оказывает серьезные последствия для нашего мира. Ночная подсветка не только мешает наслаждаться красотой ночного неба, но и влияет на экологическую систему и здоровье людей. Избыток света вносит дисбаланс в природные циклы и способствует нарушению биологических ритмов живых организмов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Создатели GTA скоро представят совершенно новую игру

02.07 / Исследователи собираются доказать существование снежного человека в Таиланде

02.07 / Минпромторг: Россия будет ускорять глобальное потепление по принципу «пятилетку за три года», пока Запад не снимет незаконные санкции

02.07 / В Китае разработан новый процессор с использованием искусственного интеллекта

02.07 / Доктор Мясников объяснил гормональными причинами появление опасного жира на животе

02.07 / Темная сторона шоколада: какао-плантации становятся угрозой для лесов и климата

02.07 / Мнение: Кто оккупировал Киев?

02.07 / Илон Маск: содержимое «подзамочных» аккаунтов Twitter станет достоянием общественности, если их владельцы не купят подписку

02.07 / Костюмы с юбкой миди – хит офисной моды лета 2023: тенденции и особенности модных нарядов

02.07 / Редкое украшение из зуба мегалодона нашли на дне океана возле Титаника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика