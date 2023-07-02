Звезды могут стать невидимыми через 20 лет из-за светового загрязнения

Все больше и больше звезд на ночном небе может скрыться от нашего взгляда через двадцать лет, предупреждают ученые. Световое загрязнение, вызванное уличным освещением и неоновой рекламой, настолько интенсивно, что скоро мы сможем наслаждаться звездами только на фотографиях.

Фото из открытых источников

Журналисты из The Guardian внимательно следят за ситуацией, развивающейся над нашими головами. Они сообщают, что если не принять меры по ограничению уличного освещения и рекламы, то наше ночное небо в скором времени потеряет свое великолепие.

Ученые обнаружили, что стремительно растущее использование светодиодов и других источников света ведет к постепенному осветлению ночного неба. Безудержное применение наружного освещения, рекламных вывесок и подсветки спортивных объектов заставляет звезды угасать. Уже в 2016 году астрономы сообщили, что треть населения планеты больше не видит величественный Млечный Путь, а с тех пор световое загрязнение только усилилось.

По оценкам экспертов, если сохранятся нынешние тенденции, то через двадцать лет большинство известных созвездий перестанут быть видимыми невооруженным глазом. Это означает, что наше ночное небо, источник вдохновения для многих поколений, окутается пеленой искусственного света.

Затмение звезд оказывает серьезные последствия для нашего мира. Ночная подсветка не только мешает наслаждаться красотой ночного неба, но и влияет на экологическую систему и здоровье людей. Избыток света вносит дисбаланс в природные циклы и способствует нарушению биологических ритмов живых организмов.