 

Мнение: Ров с крокодилами от рашки

02.07.2023, 3:31, Разное
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Это иллюзия. 23 года до 2014 года вы “пытались сами” – становилось только хуже, промышленность умирала. И это не то что прям “украина такая плохая” – это объективная безнадега: продукция сложного машиностроения, на чем украина специализировалась в СССР, в мире от Украины никому не нужна, своего сырья почти нет – продавать на мировой рынок можно было только сталь, и ту через демпинг, выплавляя ее НА МАРТЕНАХ!! Нет валюты в стране – народ из нее разбегается, причем – народ ЛУЧШИЙ. В России те же процессы, такое же “упрощение”, такая же гибель любой сложной промышленности, которая на мировом рынке безнадежно проигрывает конкуренцию – но у России был демпфер, потому что была ВАЛЮТА от нефтегаза. В России был выше уровень жизни поэтому, хотя перспективы тоже печальные – но ПОЗЖЕ.

Плюс – евросоюз достаточно давал понять все это время, что ему Украина не нужна, брать ее “на буксир” он не будет хотя бы потому, что “старая Европа” и так надрывалась, вытягивая прочих “славянских братьев”, которые недалеко от Украины ушли, но начали раньше и были изначально ближе.

Думаю, лет через 10 на Украине будет огромный прилив любви к России (и ненависти к Европе) – столь же тупо и беззаветно, как было все последние 20 лет, но наоборот. Вечные дети.
(из комментов)

Источник: Размышления вольного социолога


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