 

Мнение: О последнем селфи Рамзана Кадырова… Дни сочтены?

02.07.2023, 2:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Фото © ТГ-канал Kadyrov_95

Интересные, интригующие и захватывающие новости приходят относительно нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова. Который ещё пять дней назад делал селфи с российским президентом Владимиром Путиным, а теперь…

И, кстати, вы ещё не забыли «странную» историю недельной давности, когда бойцы героического полка «Ахмат» мигом поднялись по тревоге и рванули на всей скорости к Ростову-на-Дону, но… по дороге застряли в пробке? Она тут тоже в масть, возможно.

Опять поползли слухи, что Рамзан Кадыров болен — и очень серьёзно. Не самый надёжный источник, но… Восток — дело тонкое © Не совсем точный российский эпитет «сарафанное радио» отражает некоторые особенности восточного менталитета, где новости, передаваемые из уст в уста, порой оказываются быстрее и точнее официальных сводок.

Есть и другой вариант — это лишь очередной трюк от всесильного главы кавказского региона РФ, чтобы проверить лояльность подчинённых. Тем более, что подобные слухи уже распускались весной и оказались фейком. Либо #медицина помогла. Ну и третье объяснение: к главе Чечне действительно появились вопросы по поводу ростовской истории, поэтому «во избежание» решено укрыться белыми халатами на время.

Вместе с тем, это в очередной раз показывает уязвимость любого персоналистского режима. И если вдруг слухи окажутся не совсем слухами, то… вы представляете масштаб последствий не только для Кавказа?

А, главное, разве #Кремль в состоянии что-то предпринять «превентивно» или хотя бы постфактум?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Создатели GTA скоро представят совершенно новую игру

02.07 / Исследователи собираются доказать существование снежного человека в Таиланде

02.07 / Минпромторг: Россия будет ускорять глобальное потепление по принципу «пятилетку за три года», пока Запад не снимет незаконные санкции

02.07 / В Китае разработан новый процессор с использованием искусственного интеллекта

02.07 / Доктор Мясников объяснил гормональными причинами появление опасного жира на животе

02.07 / Темная сторона шоколада: какао-плантации становятся угрозой для лесов и климата

02.07 / Мнение: Кто оккупировал Киев?

02.07 / Илон Маск: содержимое «подзамочных» аккаунтов Twitter станет достоянием общественности, если их владельцы не купят подписку

02.07 / Костюмы с юбкой миди – хит офисной моды лета 2023: тенденции и особенности модных нарядов

02.07 / Редкое украшение из зуба мегалодона нашли на дне океана возле Титаника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика