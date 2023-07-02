Мнение: О последнем селфи Рамзана Кадырова… Дни сочтены?



Фото © ТГ-канал Kadyrov_95

Интересные, интригующие и захватывающие новости приходят относительно нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова. Который ещё пять дней назад делал селфи с российским президентом Владимиром Путиным, а теперь…

И, кстати, вы ещё не забыли «странную» историю недельной давности, когда бойцы героического полка «Ахмат» мигом поднялись по тревоге и рванули на всей скорости к Ростову-на-Дону, но… по дороге застряли в пробке? Она тут тоже в масть, возможно.

Опять поползли слухи, что Рамзан Кадыров болен — и очень серьёзно. Не самый надёжный источник, но… Восток — дело тонкое © Не совсем точный российский эпитет «сарафанное радио» отражает некоторые особенности восточного менталитета, где новости, передаваемые из уст в уста, порой оказываются быстрее и точнее официальных сводок.

Есть и другой вариант — это лишь очередной трюк от всесильного главы кавказского региона РФ, чтобы проверить лояльность подчинённых. Тем более, что подобные слухи уже распускались весной и оказались фейком. Либо #медицина помогла. Ну и третье объяснение: к главе Чечне действительно появились вопросы по поводу ростовской истории, поэтому «во избежание» решено укрыться белыми халатами на время.

Вместе с тем, это в очередной раз показывает уязвимость любого персоналистского режима. И если вдруг слухи окажутся не совсем слухами, то… вы представляете масштаб последствий не только для Кавказа?

А, главное, разве #Кремль в состоянии что-то предпринять «превентивно» или хотя бы постфактум?

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