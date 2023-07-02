Удивительное явление в небе над Нижнекамском: Солнце пробивается сквозь облака

В прошлое воскресенье жители города Нижнекамск получили уникальную возможность стать свидетелями фантастического природного явления. В небе, среди плывущих облаков, появилось почти идеально круглое отверстие, сквозь которое пробивались лучи солнца. Этот эффектный и редкий зрелищный момент вызвал широкий резонанс в сети, благодаря тому, что горожане смогли запечатлеть его на фотографиях и поделиться ими в социальных сетях. Об этом сообщает ntr-24.ru.

Фото из открытых источников

Серия захватывающих снимков была сделана в районе набережной города, где жители с удивлением наблюдали это удивительное природное явление. Одним из авторов фотографий был человек, сравнивший отверстие в облаках с загадочным люком. Его комментарий немедленно вызвал волну реакций в онлайн-сообществе: «Пока кто-нибудь не упадет, никак не отреагируют…»

Фото из открытых источников

Некоторым зрителям эти световые лучи, проникающие сквозь облака, напомнили о посадке НЛО. В сети появились шуточные комментарии и широкие дискуссии о происхождении этого необычного феномена. Однако, ученые быстро поспешили объяснить этот природный момент.

Специалисты в области метеорологии объяснили, что это явление называется "солнечная гало". Оно возникает, когда солнечные лучи проходят через ледяные кристаллы в облаках. Эти кристаллы отражают и рассеивают свет, создавая зрелищные эффекты, которые мы наблюдаем на фотографиях.

Ученые также отметили, что подобные солнечные гало могут иметь различные формы, включая круги, дуги или даже множество пробивающихся лучей. Эти наблюдения способствуют более глубокому пониманию природы света и воздушных явлений, а также помогают улучшить наши познания о метеорологии.