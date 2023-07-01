Морской нейл-дизайн – маникюр для отпуска: фото

Наверное, каждого из нас хотя бы раз не миновало восхищение голубой водой в бассейнах или природных водоемах. Отражение солнечных бликов в воде кристальной чистоты – это завораживающая картина, наблюдать которую можно часами.

Красота бирюзовой пучины вдохновила и создателей моды, что повлекло за собой возникновение нового бьюти-тренда под названием mermaidcore. Эта эстетика погружает нас в волшебный русалочий мир. Она нашла отражение в нарядах, включающих в себя много голубого цвета, жемчуг и прочие атрибуты, связанные с морем, а также в фантазийных прическах.

Не обошло стороной это веяние и нейл-дизайн, проявившись в виде морского маникюра, ведь у сказочных русалок ногти длинные, блестящие, приковывающие внимание.

Отсутствие ограничений в морском маникюре

Сегодня это весьма популярный дизайн ногтей, отлично передающий солнечное настроение, связанное с летом, солнцем, морем, пляжным отдыхом. Он влюбляет в себя с первого взгляда. При этом морской маникюр хорошо уживается как с классическим френчем, так и с неоновым нейл-артом. Одно из его главных преимуществ – отсутствие ограничений в цветовой палитре.

Чтобы создать морской нейл-дизайн, не стоит останавливаться исключительно на традиционном голубом, синем, белом оттенках. Можно смело выбирать и оранжевый, и рубиновый, и золотой, и даже черный цвет. С их помощью также можно отобразить и глубины океана, и якоря, и рыбок, и ракушки, и волны, и золотой песок.

Уход от шаблонов также предполагает использование интересных идей, включая блестки, стразы, наклейки, другие яркие украшения. Сегодня в социальных сетях можно найти массу самых разнообразных вариантов водяного маникюра. Кто-то делает акцент на световых бликах, которые отражаются на волнах, кого-то вдохновляют айсберги, излучающие величественное ледяное сияние. А кому-то нравится изображения на ногтях поверхности пруда, украшенного кувшинками.

Эффект стекающей воды

Наиболее интересным нейл-дизайнерам представляется морской 3D-маникюр. Есть мастера, которым удается покрыть ногтевые пластины “каплями”, состоящими из прозрачного гель-лака. Тем самым они создают эффект стекающей воды, который является весьма реалистичным. Такой маникюр можно рассматривать как настоящее искусство.

Воссоздание водяного нейл-арта – дело вовсе не простое, с ним, конечно, придется повозиться. Но если есть желание быть на острие моды, то почему бы и нет? Те, кто самостоятельно ухаживает за ногтями, могут рискнуть, предварительно ознакомившись с инструкциями, которые можно найти на просторах Всемирной паутины. В них пошагово показывается, как можно самим изобразить реалистичную картину морской стихии.

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Как сделать морской 3D-маникюр

В целом технология сводится к следующим действиям:

Кисточкой на какой-либо горизонтальной поверхности смешать голубой лак и прозрачный гель-лак в пропорции один к трем. Два раза покрыть ногти полученной смесью. После этого взять белый гель-лак и нанести его на все ногтевые пластины. Пока они еще не высохли, инструментом, желательно имеющим утолщение на конце, поставить точки, предварительно окуная его в прозрачный гель-лак, для получения пузырьков. При этом нужно подбирать рукой стекающую по бокам ногтя жидкую массу, чтобы он не терял форму. После высыхания, если еще остались какие-то шероховатости, нужно подравнять их пилкой.

Далее рассмотрим другие идеи “русалочьего” маникюра.

Морской дизайн с длинными ногтями

В качестве такового предлагается:

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Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями Расписать ногтевые пластины кистью, изобразив на них разнообразных морских обитателей, например, таких как рыбки, ракушки, смешные осьминожки. Эта подводная тематика будет выглядеть, с одной стороны, очень мило, а с другой, ярко, так как будут использованы розовые, желтые, красные оттенки. Изобразить на бело-голубом фоне затонувшие “сокровища”, приклеив к ногтям стразы, крупные блестки и нанеся золотой лак. Уместным будет и использование градиента.

Варианты для коротких ногтей

Это может быть:

Традиционный френч, дополненный узорами, связанными с водной тематикой, волнами или блестками. Белые кончики ногтей можно заменить на синие. Однотонный, но яркий и красочный маникюр либо в синих, либо в коралловых тонах. Сверху он разрисовывается якорями, штурвалами, кораблями и так далее. Использование морской классики в виде вертикальных или горизонтальных синих полосок на белом фоне будет особенно актуальным в летний период. Этот, как и другие рисунки, например, волны, горошек, легко создать при помощи трафаретов.

По мнению стилистов, водянистый маникюр на самом деле достоин пристального внимания. Наверное, многие модницы захотят использовать этот экстравагантный нейл-дизайн. С помощью “русалочьей” эстетики этим летом у них будет возможность похулиганить, удивив окружающих необычным бьюти-решением, находясь на отдыхе у моря. Особенно эффектно он будет смотреться под водой, создавая поистине сказочную атмосферу.