300 литров воды в секунду: Рекордный выброс воды на Энцеладе зафиксировал телескоп

С помощью космического телескопа Джеймс Уэбб (JWST) ученые заметили невероятное явление, которое открыло новые возможности для изучения этого загадочного спутника.

Фото из открытых источников

Уже давно было известно, что под ледяной поверхностью Энцелады скрывается океан жидкой воды, который периодически проникает наружу. Однако новая струя воды, обнаруженная астрономами, оказалась гораздо большей, чем они наблюдали ранее.

Энцелад имеет всего лишь 500-километровый диаметр, и предыдущие выделения водяного пара обычно разбивались на сотни километров от поверхности. Но новый водяной шлейф имеет длину свыше 9600 километров. Это больше, чем вся Африка или почти в три раза больше диаметра нашей Луны.

"Когда я увидел эти данные, сначала подумал, что наверняка ошибся. Однако обнаружение водяного шлейфа, превосходящего размеры Луны в 20 раз, было для меня настоящим шоком", – поделился своими впечатлениями Джеронимо Вильянуэва из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде.

Фото из открытых источников

Ученые обнаружили, что вода вытекает из Энцелада со скоростью около 300 литров в секунду. Когда ледяная луна вращается вокруг Сатурна, около 30 процентов просачивающейся воды попадает в кольцеобразную структуру, которая совпадает с самым внешним кольцом планеты. Остальная водяная пара улетает в пространство и оседает в других частях сатурнианской системы.

"Орбита Энцелада вокруг Сатурна достаточно быстрая – всего 33 часа. Когда луна и ее струи проникают вблизи планеты, они создают впечатляющее гало, напоминающее форму пончика", – объяснил Вильянуэва. "Но то, что мы увидели с помощью телескопа Уэбба, не только поразило своими огромными размерами, но и тем, что вода была присутствовала повсюду".

Присутствие жидкой воды на Энцеладе делает его одним из самых интересных объектов с точки зрения поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Изучение таких водяных шлейфов поможет ученым разгадать состав и динамику океана под поверхностью этого таинственного спутника.

"Мы надеемся, что дальнейшие наблюдения помогут нам лучше понять процессы, происходящие на Энцеладе, и помогут нам обнаружить признаки жизни в его океане", – отметил Вильянуэва.

Космический телескоп Джеймс Уэбб, запущенный в 2021 году, уже принес множество захватывающих открытий в астрономии. Его невероятная чувствительность и разрешающая способность позволяют ученым рассматривать далекие миры и расширять наши знания о Вселенной.