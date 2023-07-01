Мятеж рубль не ронял, оно само

Что происходит с курсом российской валюты.

К закрытию торгов 30 июня 2023 года доллар на Московской бирже стоил 89,55 рубля. Он подорожал на два рубля за сессию и почти на пять рублей за неделю.

Евро к завершению сессии торговался на уровне 97,8 рубля, прибавив в цене 2,7 рубля за день.

За юань перед закрытием торгов давали 12,35 рубля.

В целом же за месяц курс рубля по отношению к доллару снизился без малого на 10% — с уровня 80,06 руб./$1 (курс ЦБ РФ на 30 мая) до 87,03 руб./$1 (курс ЦБ РФ на 1 июля).

Что происходит?

Внешние обстоятельства

Лучшее объяснение происходящему на валютном рынке дал заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин:

ЦИТАТА

«Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь — тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях» (цитата по Интерфаксу).

Действительно, не поспоришь.

Следить за тем, как ухудшаются «внешние условия», можно буквально онлайн — по этой ссылке — на графике, иллюстрирующем динамику цен на нефть Urals. Если год назад за баррель Urals давали больше 93 долларов, то сейчас — меньше 56.

Экономику не обманешь:

курс рубля по отношению к мировым валютам — производная от объемов валютной выручки экспортеров, а эта выручка — производная от цен на углеводороды и объемы экспорта, кому ты нефть ни продавай и в чем ни номинируй цены — хоть в юанях, хоть в рупиях.

«Данные по нефти» российским правительством засекречены, но о ситуации с экспортом углеводородов можно косвенно судить по нефтегазовым доходам бюджета. В мае российский бюджет РФ получил 570,7 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Это почти на 12% меньше, чем в апреле (647,5 миллиарда), и на 36% меньше, чем в мае 2022 года, когда нефтегазовые доходы составили 886 миллиардов.

Да, и спрос на валюту вырос: одни выводят свои сбережения из РФ, другие не заводят сюда валютную выручку.

«Друзья» для рубля не лучше «врагов»

Смешно (на самом деле нет), но активная и радостная «дедолларизация» тоже играет против рубля. В мае доля юаня на валютном рынке увеличилась с 36,1% до 39,2%, а доля «токсичных» валют снизилась с 62,3% до 59,4%. Но если, было дело, РФ больше продавала в Китай, чем покупала в Китае, то теперь это не так — сальдо торгового баланса с Китаем отрицательное, экономике импортерам не хватает «дружественных юаней».

По данным ЦБ РФ за апрель–май, месячный экспорт в юанях вырос с $6,9 до $7,2 млрд, а импорт — с $7,7 до $7,9 млрд.

Доля китайской валюты в импорте растет быстрее, чем в экспорте, а чем она выше, тем большее влияние юань оказывает на курс рубль/доллар через кросс-валюты.

Еще интереснее ситуация с индийской торговлей — Индия сейчас ведущий покупатель российской нефти, только расчеты за эту нефть идут в рупиях. Точных данных о масштабах накопленных Россией рупий нет, приблизительная сумма — в пределах $10–15 млрд. Но рупия — частично конвертируемая валюта с ограничениями на приток и отток капитала. То есть вывозить и ввозить рупии дорого и сложно.

Чтобы уменьшить количество накопленных рупий, теоретически можно увеличить импорт. Одна проблема: у Индии особо нечего покупать.

В 2022–23 финансовом году поставки РФ в Индию составили около $42 млрд, в то время как поставки из Индии в Россию не достигли даже $3 млрд (то есть экспорт превысил импорт почти в 13 раз).

Бюджеты и люди

Принято считать, что ослабление курса на 1 рубль за доллар дополнительно приносит в бюджет около 150 млрд рублей. Можно сказать, что ослабление курса на 25 рублей, которое мы наблюдали на протяжении последних семи месяцев принесет дополнительно бюджету до 3,8 трлн рублей. Если курс снизится до 100 рублей за доллар, это к 3,8 трлн даст дополнительно 2 трлн рублей.

Вопрос только в том, как такое снижение отразится на гражданах.

Дешевый рубль — плюс для бюджета, но минус для экономики: возможная паника на валютном рынке и резкий рост стоимости импорта — что ухудшит инвестиционные возможности предприятий, вызовет рост инфляции и снижение реальных доходов людей.

При курсе 60 рублей за доллар зарплата в 60 тысяч рублей — это тысяча долларов (и соответственный уровень спроса на потребительский импорт). При курсе 90 рублей за доллар — зарплата в 70 тысяч рублей — это восемьсот долларов (и, соответственно, уровень спроса на потребительский импорт — на 20% ниже).

На всякий случай: десять лет назад — в 2013 году — средняя зарплата в РФ, выраженная в долларах, достигала $940. Только ведь и доллар с тех пор стал другим — по данным Бюро статистики труда США, покупательская способность 1000 долларов в мае 2023 года равна покупательской способности 766 долларов в мае 2013 года.

Так что российская зарплата в 2013 году (940 долларов) сегодня была бы эквивалентна где-то 1200 долларов. А она, как мы помним, на 400 долларов меньше.

А вот в какой степени события минувшей недели повлияли на курс рубля? Повлияли, но слабее, чем может показаться. Зависимость здесь, скорее, обратная: сокращение ресурсного пирога будет провоцировать рост конфликтов внутри российских элит. А возможности власти распределять эти ресурсы с минимумом конфликтов, как было раньше, уменьшаются.

Дмитрий Прокофьев

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