Мнение: Рекордный рост угледобычи, западные нефтяники увиливают от повестки и инвестиции Норвегии в нефтегаз

1. Несмотря на все усилия зелёных и санкции Запада против России, добыча угля растёт как в нашей стране, так и в мире в целом. Причём в мире она растёт рекордными за последние несколько десятилетий темпами (ссылка):



Глобальная добыча угля в 2022 г. выросла на 7,9%, до 8’803 млн т, достигнув нового исторического максимума. Прирост добычи в абсолютном выражении составил 644 млн т, что является рекордом, как минимум, с 1982 г. Такие данные приводит Energy Institute в очередном годовом Обзоре мировой энергетики, который ранее публиковала BP.

Две трети прироста обеспечил Китай, где добыча угля увеличилась на 10,5% (на 434 млн т). Ключевую роль сыграло стремление КНР снизить зависимость от импорта угля, которая стала критической в 2021 гг., когда «постковидное» восстановление энергоспроса совпало с негласным эмбарго в отношении Австралии. Импорт угля в Китае в 2023 г. снизился на 12,6%, до 5,83 эксаджоулей, тогда как инвестиции в добычу выросли на 24%, до 96 млрд, согласно данным Международного энергетического агентства. При этом спрос на уголь будет продолжать расти: по данным Global Energy Monitor, к началу 2023 г. в КНР на стадии строительства находилось 113 угольных ТЭС мощностью 115,5 гигаватта (ГВт), что почти втрое превосходит мощность всех действующих угольных электростанций в Германии (40,5 ГВт), являющейся крупнейшим потребителем энергетического угля в ЕС.

Четверть общемирового прироста предложения пришлась на Индию и Индонезию, где добыча угля увеличилась на 12,1% (на 98,6 млн т) и 12,1% (на 73,4 млн т) соответственно. С одной стороны, сказывается увеличение спроса: выработка электроэнергии из угля в Индии в 2022 г. выросла на 8,3%, а доля угля в структуре генерации осталась на уровне в 74%. С другой стороны, важную роль сыграло эмбарго ЕС в отношении РФ, которое привело к росту востребованности индонезийского угля на мировом рынке. По данным аналитического центра Ember, поставки энергетического угля из Индонезии в страны ЕС выросли с чуть более чем нуля в 2021 г. до 6 млн т в 2022 г.

Значимый вклад в прирост предложения также внесли США, где добыча угля в 2022 г. увеличилась на 3% (на 15,6 млн т). Роль драйвера сыграло эмбарго ЕС в отношении России, которое простимулировало поставки американского сырья на европейский рынок. В результате, объем поставок в 2022 г. увеличился на 47,9%, до 30 млн т, согласно данным Управления энергетической информации. Этот фактор стал ключевым и для динамики предложения в Европе, где добыча угля по итогам 2022 г. выросла на 6,2% (545,9 млн т).

Впрочем, несмотря на эмбарго ЕС, добыча угля в России в 2022 г. выросла на 1,1%, до 439 млн т. Важным подспорьем стало освоение Эльгинского месторождения коксующегося угля, добыча на котором по итогам 2022 г. выросла на 203,7% (до 16,5 млн т, согласно данным ЦДУ ТЭК). Это месторождение должно будет выйти на полную мощность (45 млн т в год) после завершения строительства железнодорожной ветки Эльга – Чумикан, которая позволит транспортировать к уголь к порту на побережье Охотского моря для дальнейших морских поставок в страны АТР.

2. Крупнейшие западные нефтяные компании в основном лишь делают вид, что покорились зелёной чуме и якобы начали переходить на проекты альтернативной энергетики. Хоть они и платят серьёзный налог зелёным бесам, но всё же основная часть их расходов по-прежнему идёт отнюдь не на зелёные нужды (ссылка):

Мировые нефтегазовые гиганты отказываются от зеленой повестки.

В прошлом году совокупная прибыль пяти крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира составила чуть менее $200 млрд. Столкнувшись с тремя стратегическими возможностями того, как использовать свои наличные деньги — быстро добывать нефть и газ, переводить свой бизнес в ВИЭ и зеленые активы или возвращать деньги акционерам — компании в основном склонялись к третьему варианту.

Другими словами, Exxon Mobil Corp. , Chevron Corp. , BP Plc , Shell Plc и TotalEnergies SE «предпочитают наличные деньги климату» , – пишет Bloomberg. Акционеры поддерживают.

В 2015 году капиталовложения крупных нефтяных компаний в низкоуглеродные проекты в размере $3,2 млрд составили менее 1% всех инвестиций. В прошлом году их $32,3 млрд были в 10 раз больше в абсолютном выражении, но только в три с половиной раза выше в доле от общей суммы. Фактически, после скачка с 0,7% инвестиций в энергетический переход в 2017 году до 2,5% в 2018 году низкоуглеродная деятельность компаний носила ограниченный характер. Их вклад достиг пика в 3% в 2021 году и начал снижение до 2,9% в прошлом году.

3. Даже власти Норвегии, которые ранее показательно присягнули на верность зелёной идеологии и несколько лет назад прекратили инвестиции в нефть и газ через свой крупнейший в мире суверенный фонд (ссылка), теперь щедро раздают разрешения на новые нефтегазовые проекты (ссылка):

Норвегия инвестирует в традиционный нефтегаз.

Власти Норвегии одобрили 19 нефтегазовых проектов на норвежском континентальном шельфе, общий объем инвестиций, в которые составит более $19 млрд.

Проекты состоят из новых разработок, дальнейших разработок уже существующих месторождений и инвестиций в проекты по увеличению добычи на действующих месторождениях, сообщает Associated Press.

Ранее в июне в Норвегии сообщили, что планируют открыть части своего континентального шельфа для промышленной глубоководной добычи.