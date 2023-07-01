Водители больше не смогут играть за рулем Tesla: что говорят эксперты

Автопроизводитель Tesla внес важные изменения в функционал своих электромобилей, запретив водителям и пассажирам запускать видеоигры во время движения. Эта новость вызвала большой резонанс среди автолюбителей и технологического сообщества.

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Издание The Verge сообщило о запрете, ссылаясь на отчет Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая провела расследование в отношении функции видеоигр в автомобилях Tesla. По словам экспертов, несмотря на это расследование, компании не потребуется отзывать уже проданные машины, поскольку Tesla самостоятельно отключила данную функцию в своих автомобилях.

Функция Passenger Play ранее позволяла запускать игры из каталога Tesla Arcade на медиаэкране автомобиля. Однако производитель не контролировал возможность использования этой функции во время движения, что позволяло водителям запускать видеоигры за рулем. Согласно последнему обновлению ПО Tesla, появилась новая опция, запрещающая использование игр во время движения.

По мнению экспертов The Verge, ранее на экране автомобиля появлялось предупреждение о том, что использование игр во время вождения является небезопасным. Однако фактически ничто не препятствовало водителям нарушать правила дорожного движения и отвлекаться на видеоигры.