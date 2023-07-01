 

Водители больше не смогут играть за рулем Tesla: что говорят эксперты

01.07.2023, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Автопроизводитель Tesla внес важные изменения в функционал своих электромобилей, запретив водителям и пассажирам запускать видеоигры во время движения. Эта новость вызвала большой резонанс среди автолюбителей и технологического сообщества.

Фото из открытых источников

Издание The Verge сообщило о запрете, ссылаясь на отчет Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая провела расследование в отношении функции видеоигр в автомобилях Tesla. По словам экспертов, несмотря на это расследование, компании не потребуется отзывать уже проданные машины, поскольку Tesla самостоятельно отключила данную функцию в своих автомобилях.

Функция Passenger Play ранее позволяла запускать игры из каталога Tesla Arcade на медиаэкране автомобиля. Однако производитель не контролировал возможность использования этой функции во время движения, что позволяло водителям запускать видеоигры за рулем. Согласно последнему обновлению ПО Tesla, появилась новая опция, запрещающая использование игр во время движения.

По мнению экспертов The Verge, ранее на экране автомобиля появлялось предупреждение о том, что использование игр во время вождения является небезопасным. Однако фактически ничто не препятствовало водителям нарушать правила дорожного движения и отвлекаться на видеоигры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие медиа-группы “Патриот”

01.07 / Морской нейл-дизайн – маникюр для отпуска: фото

01.07 / 300 литров воды в секунду: Рекордный выброс воды на Энцеладе зафиксировал телескоп

01.07 / Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз

01.07 / Мятеж рубль не ронял, оно само

01.07 / Мнение: Рекордный рост угледобычи, западные нефтяники увиливают от повестки и инвестиции Норвегии в нефтегаз

01.07 / Мнение: О главной проблеме Украины сейчас… Нерешаема?

01.07 / Археологи собираются вскрыть гигантскую каменную гробницу в Японии

01.07 / Как Россия пережила корниловский мятеж

01.07 / Мнение: Судьба прокурора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика