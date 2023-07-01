 

Мнение: О главной проблеме Украины сейчас… Нерешаема?

01.07.2023, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не так давно украинский президент Владимир Зеленский признал, что широко анонсированное и давно ожидаемое контрнаступление ВСУ «разочаровывает». Действительно, от армии, которую месяцами готовили по «стандартам НАТО», снабдили передовой натовской техникой и системами вооружений, ожидали много большего. По некоторым данным, мощный удар ВСУ должен был расколоть российскую оборону, как гнилой орех, и уже две недели назад украинский солдат был должен омыть пыльные берцы в тёплых водах Азовского моря.

По факту же ВСУ пока не добрались и до первой линии российских оборонительных укреплений, потеряв в сражениях за «предполье» кучу техники и военных.

Почему? В чём причина?

Неужели в «стандартах #НАТО»?

Белый дом взялся развеивать эти сомнения. Его представитель объяснил пробуксовку украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне. «Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах — очень глубоко окопались», – сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

Итак, снова — «погода виновата». Ничего оригинального. Наполеон оправдывал погодой неудачу своей кампании. Гитлеровские генералы главным виновным в провале «блицкрига» назвали русские морозы. Теперь вот Белый дом ступил на ту же стезю…

Хотя вот в XXI веке метеосводки и прогнозы погоды не так, чтобы недоступны военным стратегам. И при планировании операций такие факторы можно просчитать и учесть. Но — «погода виновата», ага. А вовсе не грамотно подготовленное и высоко мотивированное сопротивление российских войск. Преодолеть которое, что бы ни говорила украинская пропаганда — нереально

Может, проще договориться с погодой?

Или просто сесть за стол переговоров?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Удивительное явление в небе над Нижнекамском: Солнце пробивается сквозь облака

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие медиа-группы “Патриот”

01.07 / Морской нейл-дизайн – маникюр для отпуска: фото

01.07 / 300 литров воды в секунду: Рекордный выброс воды на Энцеладе зафиксировал телескоп

01.07 / Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз

01.07 / Мятеж рубль не ронял, оно само

01.07 / Мнение: Рекордный рост угледобычи, западные нефтяники увиливают от повестки и инвестиции Норвегии в нефтегаз

01.07 / Водители больше не смогут играть за рулем Tesla: что говорят эксперты

01.07 / Археологи собираются вскрыть гигантскую каменную гробницу в Японии

01.07 / Как Россия пережила корниловский мятеж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика