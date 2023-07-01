Мнение: О главной проблеме Украины сейчас… Нерешаема?

Не так давно украинский президент Владимир Зеленский признал, что широко анонсированное и давно ожидаемое контрнаступление ВСУ «разочаровывает». Действительно, от армии, которую месяцами готовили по «стандартам НАТО», снабдили передовой натовской техникой и системами вооружений, ожидали много большего. По некоторым данным, мощный удар ВСУ должен был расколоть российскую оборону, как гнилой орех, и уже две недели назад украинский солдат был должен омыть пыльные берцы в тёплых водах Азовского моря.

По факту же ВСУ пока не добрались и до первой линии российских оборонительных укреплений, потеряв в сражениях за «предполье» кучу техники и военных.

Почему? В чём причина?

Неужели в «стандартах #НАТО»?

Белый дом взялся развеивать эти сомнения. Его представитель объяснил пробуксовку украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне. «Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах — очень глубоко окопались», – сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

Итак, снова — «погода виновата». Ничего оригинального. Наполеон оправдывал погодой неудачу своей кампании. Гитлеровские генералы главным виновным в провале «блицкрига» назвали русские морозы. Теперь вот Белый дом ступил на ту же стезю…

Хотя вот в XXI веке метеосводки и прогнозы погоды не так, чтобы недоступны военным стратегам. И при планировании операций такие факторы можно просчитать и учесть. Но — «погода виновата», ага. А вовсе не грамотно подготовленное и высоко мотивированное сопротивление российских войск. Преодолеть которое, что бы ни говорила украинская пропаганда — нереально

Может, проще договориться с погодой?

Или просто сесть за стол переговоров?

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