Археологи собираются вскрыть гигантскую каменную гробницу в Японии

В уединенной провинции Сага, среди руин крепости Ёсиногари, археологи обнаружили нечто фантастическое – гигантский каменный гроб. Этот таинственный артефакт, считающийся крупнейшим из всех найденных в регионе, находится на вершине холма и вызывает немало волнений среди исследователей. Об этом пишет rg.ru.

Фото из открытых источников

Известие о находке поступило от Arkeonews, международной организацией, занимающейся изучением археологических находок. По их данным, гроб имеет длину 3,2 метра, что в полтора раза больше стандартных размеров могильных ям, типичных для исторического периода Яёй. Найденная могила стала самым крупным захоронением в этом районе. Предыдущие находки представляли собой саркофаги, но самый длинный из них имел лишь 2,3 метра в длину. Вскрытие гроба запланировано на 5 июня.

Ученые уже выяснили, что гробница появилась в период существования раннегосударственного образования Яматай в Японии. Саркофаг состоит из нескольких каменных плит и имеет ширину 65 сантиметров. На верхней крышке гроба заметны отметины, возможно, оставленные острым металлическим предметом.

Хотя пока не удалось полностью расшифровать все знаки на гробнице, некоторые из них напоминают японский символ «катакана», который в Древней Японии использовался для защиты усопшего от злых сил. Это подтверждает предположение археологов о том, что в гробу покоится влиятельный человек. Внешний вид гробницы также указывает на ее особое значение.

По мнению экспертов, данная гробница может содержать ценную информацию о культуре и обычаях Древней Японии. Анализ знаков на крышке гроба и структура самой могилы могут предоставить уникальные сведения о религиозных и ритуальных практиках того времени. Кроме того, исследование материалов, использованных для создания гробницы, может помочь ученым понять технологические навыки и степень развития общества Японии в прошлом.