 

Бузова обратилась к потенциальным ухажерам во время тренировки

01.07.2023, 20:45, Новости дня
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Ольга Бузова является одной из самых востребованных певиц в России. При этом нельзя сказать, что в личной жизни певицы все безукоризненно.

В жизни певицы была череда неудачных отношений, которые повлияли на ее взгляды. Недавно Ольга обнародовала в социальной сети видео, на котором она выполняет физическое упражнение.

“Лучше не уходить! Особенно от меня! Назад дороги не будет”, — добавила знаменитость. Очевидно, что Бузова старается продемонстрировать свою хорошую форму, которая до сих пор не оставляет мужчин равнодушными.

Ольге хочется чувствовать себя востребованной и вызывать интерес представителей противоположного пола не только своей медийностью и деньгами. Кто знает, может, личная жизнь Ольги является тайной за семью печатями, и на самом деле все обстоит лучше, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, ранее Бузова пожаловалась на резкие перепады температуры на съемках реалити-шоу “Новые звезды в Африке”. “Я до сих пор не могу привыкнуть, для меня это просто взрыв мозга”, — говорила она.


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