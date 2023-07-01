Мнение: Судьба прокурора

Прокурор Чувашии 57-летний Андрей Фомин принял участие в заплыве на 2200 метров на открытой воде по реке Волга. Но до берега не доплыл, у него остановилось сердце.

Вот ведь судьба!

С 2014 по 2020 годы Андрей Фомин работал первым заместителем прокурора Крыма. Скорей всего, в те годы плавал в Черном море, и хоть бы что…

В 2020 году Фомина назначили прокурором Чувашии.

Год назад он тоже участвовал в заплыве через Волгу. И все прошло нормально. А вот нынче что-то пошло не так.

Пишут, что Фомин страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Может, не стоило ему с таким диагнозом испытывать судьбу? Или это не судьба?

Но так или иначе, для родных и близких прокурора, его смерть – это трагедия. Соболезнования им….

Фотография прокурора Чувашии Андрея Фомина отсюда

—