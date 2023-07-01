Доля России в капитале ЕАБР снизилась с 66% до 44,8%

Перераспределение между странами-участницами Евразийского банка развития завершено. После корректировки доля российского капитала снизилась с 66% до 44,8%. Об этом пояснила пресс-служба правительства Казахстана.

Казахстанские чиновники сообщили, что решения от 28 июня о перераспределении между государствами уставного капитала были выполнены в полном объеме. В итоге часть доли РФ в уставном оплаченном капитале была равномерно перераспределена между другими государствами-участниками. Доля РФ сократилась с 44,8% до 21,2%. За тот же период доля Казахстана увеличилась с 33 до 37,3%.

Николай Подгузов, будучи председателем правления ЕАБР в 2022 году, заявил, что банк укрепит свои позиции в качестве лидера развития в Евразии. Общий инвестиционный портфель достиг $13,4 млрд, что стало новым рекордом и значительно превысило планы. Подписание новых проектов позволило привлечь $2,5 млрд.

9 августа 2022 года Bloomberg со ссылкой на надежные источники сообщил, что РФ намерена снизить свою долю в ЕАБР ниже контрольного пакета, чтобы Казахстан не смог подвергнуть банк санкциям. Пресс-служба банка в то время отказалась давать какие-либо комментарии. Глава Министерства финансов Казахстана Ерулан Замаубаев позже заявил, что страна рассматривает возможность покупки 4,2% акций ЕАБР у России.