 

Власти Ижевска предложили заменить учителей на волков

01.07.2023, 19:45, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Власти Ижевска предложили экстравагантный и абсурдный план реформы системы образования, по которому учителей в городских школах предлагается заменить на… волков. Это предложение, вызвавшее широкий резонанс в сообществе, впервые было озвучено на ежегодной конференции по образованию, проведенной городской администрацией.

«Учителя – это, безусловно, ключевой элемент нашей образовательной системы», — сказал мэр Ижевска Александр Устюгов. «Однако, мы полагаем, что волки могут привнести в обучение нечто новое, нечто свежее. Они смогут научить детей важным урокам выживания, стойкости и приспособляемости.»

Согласно предложенному плану, волки будут обучены специальной команде дрессировщиков и затем размещены в школьных классах в качестве «учителей». Каждый волк будет обучен определенному предмету, будь то математика, литература или история. Они не будут использовать традиционные методы обучения, такие как доска и маркеры, но вместо этого будут демонстрировать свои умения и применять их на практике, что позволит детям «учиться на примере».

Многие учителя и родители были шокированы этим предложением и назвали его «безответственным», «опасным» и «полным абсурдом». Однако мэр Устюгов уверяет, что предложение было продумано и разработано в сотрудничестве с экспертами в области дикой природы и образования.

«Мы полностью понимаем, что наша идея кажется необычной и, возможно, немного сумасшедшей», — добавил он. «Но мы верим, что волки могут стать великолепными учителями и принести в нашу систему образования то разнообразие и новизну, которые нам так нужны.»

Несмотря на возражения, власти Ижевска настаивают на том, чтобы начать пилотный проект с волками-учителями уже в следующем учебном году. Как подчеркнул мэр, «если мы хотим быть инновационными и прогрессивными, мы должны быть готовы к радикальным идеям».

План еще предстоит утвердить городским советом, и его одобрение совсем не гарантировано. Но уже сейчас это предложение вызвало широкий общественный резонанс и обсуждается во всех новостных каналах страны. В любом случае, образовательная система Ижевска обрела новую известность, независимо от того, будет ли реализована эта дерзкая идея.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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