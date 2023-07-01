Стильный минимализм и джинсы Mom: выбираем модную одежду после родов

Сразу после родов тело женщины несколько меняется. Именно поэтому очень важно сделать правильный выбор одежды, которая будет в моде, поможет придать образу индивидуальность и подчеркнуть личный стиль.

Вот некоторые хорошие советы относительно того, как правильно подобрать наряд, чтобы выглядеть просто восхитительно.

Выбирать одежду черного цвета

После родов живот может стать больше или спина кажется толще, чем обычно. Чтобы визуально скрыть все эти проблемы, стоит носить черную одежду.

Черная одежда создает иллюзию более худощавой фигуры. Кроме того, это помогает визуально удлинить тело. Именно поэтому стоит носить черное с головы до ног.

Также при желании можно надеть светлую майку, дополнив ее черным кардиганом и леггинсами.

Стоит использовать дополнительные аксессуары, которые немного ярче, такие как узорчатые шарфы, ожерелья, обувь и сумки.

Носить обувь на каблуках

После родов многие женщины первые несколько месяцев носят кроссовки или босоножки.

Стоит заменить их на такую ​​же удобную обувь, но на каблуках, высотой примерно 1-2 см. Это позволит сделать ноги визуально длиннее.

Также отличным решением станут туфли на танкетке. Баланс очень важен, когда держите новорожденного ребенка.

Однако если кроссовки — единственная обувь, в которой удобнее всего, стоит выбрать пару с высокой подошвой.

Правильно выбирать размер наряда

Нужно выбирать верх, который будет подходить по размеру, и низ, повторяющий изгиб бедер, но он должен быть не слишком обтягивающим или узким.

Если нет одежды подходящего размера, то не стоит тратить слишком много денег на модные бренды, так как со временем фигура изменится. Лучше всего выбирать что-то более доступное по стоимости.

Брюки прямого покроя

Если хочется визуально сделать ноги более длинными, стоит выбирать для себя брюки прямого покроя. Отличным решением станут черные, телесные или серые штаны. Стоит избегать слишком ярких цветов.

Лучше всего выбирать брюки длиной до щиколотки, а обувь на низком или слегка заостренном каблуке можно создать эффект более длинных и стройных ног.

Добавить модные аксессуары

Ношение полностью черной одежды с ног до головы иногда выглядит слишком просто и скучно.

Чтобы сделать образ более привлекательным, стоит надеть на шею блестящее ожерелье или длинный шарф, чтобы привлечь внимание к создаваемому образу. Это позволит выглядеть модно и стильно.

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Выбрать стиль минимализм

Если нравится свободный стиль одежды, то можно создать действительно потрясающий образ. Стоит надеть темную рубашку и штаны из легкого материала, чтобы создать простой, минималистичный и свежий образ.

Этот наряд просто идеально подходит для мам, которые начали практически сразу же работать после родов.

Носить удобную одежду

Если хочется выглядеть более непринужденно, стоит выбрать рубашку темного цвета из мягкого и гладкого материала, которая будет красиво ниспадать.

Отличным решением станет наряд из шелка или смесового хлопка. Также можно надеть легкий свитер, который не будет слишком сильно облегать.

Стоит сочетать топ с красивыми джинсами из денима, чтобы создать более непринужденный, но все же шикарный образ.

Носить корректирующее белье

Такое белье поможет красиво скорректировать формы. Оно дает возможность скрыть живот и сделать фигуру визуально более стройной.

Чтобы чувствовать себя комфортно, стоит выбрать корректирующее белье, которое соответствует потребностям.

Продемонстрировать шею и плечи

Чтобы сделать верхнюю часть тела визуально стройнее, нужно носить одежду, открывающую шею и плечи.

V-образный, круглый вырез, вырез-лодочка и открытые плечи создают более вертикальную линию тела и подчеркивают хрупкость фигуры.

Стоит избегать использования одежды с круглым вырезом и воротником-стойкой.

Джинсы Mom для молодых мам

В слишком узких джинсах бедра будут несколько сжатыми, что доставляет дискомфорт.

Слишком свободные штаны также не слишком удобные. Лучше всего выбрать для себя джинсы Mom.

Это штаны с высокой линией талии и прямыми штанинами. Они выполнены из плотного типа джинсовой ткани. Благодаря такому покрою ноги выглядят стройнее.