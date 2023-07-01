Экс-главред РИА ФАН возглавит «фемотдел» в нежелательном издании Meduza
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Иван Колпаков – главный редактор издания Meduza, признанного в России нежелательной организацией, – официально объявил о создании в СМИ «фемотдела».
Возглавит новое подразделение экс-главред Федерального агентства новостей (РИА ФАН) Кристина Масенкова.
– Знаю Кристину давно и уверен, что он блестяще справится с возложенной на неё миссией нести идеи феминизма в массы. Meduza должна стать главным женским оппозиционным СМИ на русском языке, – написал Колпаков в своём Twitter.
Масенкова поблагодарила своих новых коллег за доверие и пообещала в течение недели переехать в Ригу.
«Опыт продвижения у меня большой, так что всё получится», – сообщила бывший главред РИА ФАН журналистам.
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