 

Экс-главред РИА ФАН возглавит «фемотдел» в нежелательном издании Meduza

01.07.2023, 19:33, Разное
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Иван Колпаков – главный редактор издания Meduza, признанного в России нежелательной организацией, – официально объявил о создании в СМИ «фемотдела».

Возглавит новое подразделение экс-главред Федерального агентства новостей (РИА ФАН) Кристина Масенкова.

– Знаю Кристину давно и уверен, что он блестяще справится с возложенной на неё миссией нести идеи феминизма в массы. Meduza должна стать главным женским оппозиционным СМИ на русском языке, – написал Колпаков в своём Twitter.

Масенкова поблагодарила своих новых коллег за доверие и пообещала в течение недели переехать в Ригу.

«Опыт продвижения у меня большой, так что всё получится», – сообщила бывший главред РИА ФАН журналистам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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