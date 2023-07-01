НАСА впервые провело публичную встречу по НЛО

НАСА провело свою первую публичную встречу по НЛО спустя год после начала исследования необъяснимых явлений. Космическое агентство взяло на себя задачу проанализировать и объяснить загадочные явления в небе, которые были обозначены как неопознанные воздушные явления (UAPS). В среду транслировались многочасовые слушания с участием независимой группы экспертов.

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Команда, отобранная НАСА, состоит из 16 ученых и других специалистов, включая известного астронавта Скотта Келли, первого американца, проведшего практически год в космосе. Они сосредоточены на научном подходе, основанном на фактах и данных, чтобы различить реальные факты от вымышленных предположений. Однако, несколько участников комитета столкнулись с онлайн-оскорблениями, что отвлекало от основной цели исследования. НАСА принимает это серьезно и заявляет, что принимает меры безопасности для защиты своих участников.

Одним из главных вопросов, которые команда ставит перед собой, является оценка доступных неприкрытых данных по этой теме и определение, сколько еще нужно времени и усилий, чтобы полностью понять, что происходит в небе. Известный астрофизик и председатель комитета Дэвид Сперджел подчеркнул важность этого исследования и необходимость тщательного анализа информации.

Стремительно возросший интерес к НЛО в последнее время привел к включению этой темы в повестку дня НАСА. Однако в данном исследовании не рассматриваются секретные военные данные, например, такие как воздушные шары-шпионы, которые были замечены над территорией США в этом году. Фокус исследования лежит на общедоступной информации и данных, которые могут помочь расширить наши знания о неопознанных явлениях в атмосфере и космосе.

Встреча комитета прошла в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне, однако желающие могли участвовать в ней дистанционно, что позволило широкой аудитории со всего мира присоединиться к обсуждению и выразить свои мнения и задать интересующие вопросы.

Окончательный отчет комитета ожидается к концу июля. Этот отчет станет ключевым исходным пунктом для дальнейших исследований и обсуждений в области НЛО. Представители НАСА надеются, что результаты этого исследования помогут установить основы и научный подход к изучению неопознанных явлений.