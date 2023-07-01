 

Мнение: Где найти почту? Долой Рамблер!

01.07.2023, 19:25, Разное
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Вопрос для знатоков: где нынче найти бесплатную хорошую почту для комментариев? Имел последнее время на Рамблере, но он меня положительно достал, глюки не исправляют месяцами, пользоваться невозможно. Вообще Rambler, судя по всему, умирающий сервис. Но что осталось? Mail.ru еще хуже, на Гугл тоже неохота, слишком навороченный. Есть что-то простое и понятное?

Хотя обнаружил, что на большие серверы типа Yahoo нашего брата уже и не пускают, санкции проникли и сюда. А в самой России путинцы тоже все выжгли как своим гребаным “солнцепеком”. Что ж в итоге, выбор остался только между Mail.ru, Яндексом и Рамблером, что ли?! Или иди на Гугл? При всем богатстве выбора другой альтернативы нет?

Источник: Размышления вольного социолога


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