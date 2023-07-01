В Рязанском районе Москвы появилась общедоступная парковка на 15 машино-мест

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров рассказал, что на улице Михайлова (Рязанский район) рядом с владением 4б (строение 1) на участке площадью свыше 180 квадратных метров незаконно организовали коммерческую деятельность. Территорию заасфальтировали и огородили металлическим забором, установили шлагбаум, некапитальные строения и складские помещения. Общая площадь незаконных построек составила 115 квадратных метров.

Поскольку документов на использование этого участка не было, как и разрешения на установку ограждений и возведение построек, территорию освободили. Было решено сделать парковку, которой смогут беспрепятственно пользоваться жители рядом находящихся домов. Теперь там есть 15 машино-мест.

Рязанский район развивается и преображается в том числе благодаря программе “Мой район”. В рамках проекта здесь построили шесть детский садов, каток с искусственным льдом, реконструирован театр, открыты диагностический медицинский центр, спортивная школа “Энтузиаст”, парк “Патриот”, МФЦ “Мои документы”, подразделение дворца творчества имени Гайдара, тактильный сад “Шестое чувство”.

Кроме того, в Рязанском районе благоустроены территория возле Рязанского проспекта, парк на улице Зеленодольская, аллея героев Советского союза, пешеходная зона на Окской улице, пешеходные переходы, а также детские и спортивные площадки, хоккейные коробки, открыты станции Некрасовской линии метро “Окская” и “Стахановская”. И это далеко не все, что сделано здесь по программе “Мой район”, главной задачей которой является создание комфортных условий для жизни.

Рязанский район стал частью Москвы в 1960 годах. С тех пор местные жители наблюдают его полномасштабное развитие.

Ранее

главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов анонсировал строительство детского сада в Рязанском районе. По его словам, новое дошкольное учреждение площадью 2,3 тысячи квадратных метров появится на Рязанском проспекте. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.