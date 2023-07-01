Гуманитарная ниточка и тайная дипломатия

Ватиканская дипломатия перебирает разные варианты, которые дают шанс для мирного урегулирования. О визите спецпосланника папы в Москву и Киев.



Посланник папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи во время богослужения в День апостолов Петра и Павла в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии. Москва. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Согласно официальным отчетам, содержание переговоров итальянского кардинала Маттео Дзуппи в Москве 28‒28 июня составляли «гуманитарные вопросы». Поэтому после вполне ожидаемой встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым спецпосланник папы посетил детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Как отмечает официальный сайт Ватикана, в центре беседы находился «вопрос о более чем 19 тысячах украинских детей, оказавшихся в России, вопрос, по которому президент Зеленский обратился за помощью к Святому Престолу во время аудиенции у папы Франциска в мае этого года».

Многие из этих детей потеряли связь с родителями, будучи вывезенными в детские лагеря, а некоторые попали в российские приемные семьи. Сама Львова-Белова усыновила подростка Филиппа из Мариуполя, вскоре после чего появился известный ордер от Международного уголовного суда.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, каких-либо конкретных договоренностей в Москве Дзуппи не достиг, но почва для продолжения диалога есть.

Примечательно, что визит папского легата в Москву пришелся на праздник основателей Римской церкви — апостолов Петра и Павла, который католики отмечают как «День папы». Может быть, в этом есть определенная символика…

СПРАВКА «НОВОЙ»

Кардиналу Маттео Марии Дзуппи 66 лет, он родился в Риме и окончил Папский Латеранский университет. Священником стал в 25 лет, служил в Римской архиепархии. С 1980-х гг. тесно сотрудничал с Общиной св. Эгидия, исполняющей деликатные поручения Святого Престола по урегулированию международных конфликтов. Был одним из четырех посредников на переговорах между враждующими группировками в Мозамбике, завершившихся миром и прекращением гражданской войны в этой стране в 1992 г. Участвовал в переговорах между курдскими повстанцами и турецким правительством, между баскскими сепаратистами и правительством Испании. 31 января 2012 г. папа Бенедикт XVI назначил Дзуппи вспомогательным епископом Римской епархии. 27 октября 2015 г. папа Франциск назначил его архиепископом Болоньи. В 2019 г. Дзуппи стал кардиналом, а в мае прошлого года возглавил Конференцию католических епископов Италии. В мае нынешнего года Франциск назначил его своим спецпредставителем по мирному урегулированию в Украине.

Не ультиматум, а переговорная позиция

Ватикан традиционно скуп на подробности, когда речь идет о попытках его участия в примирении враждующих государств или народов. Ватиканская дипломатия имеет репутацию одной из самых закрытых и загадочных, тем более в эпоху, когда папский престол занимает опытный иезуит. Известно лишь, что «мирный план» Франциска, в отличие от других подобных инициатив, не включает в качестве предварительного условия для начала переговоров требования прекращения огня. То, что было принято интерпретировать как «ультиматумы» российской или украинской сторон, в Ватикане рассматривают как «переговорные позиции», отталкиваясь от которых нужно двигаться к компромиссу.

Пожалуй, что сейчас в Москве такой подход воспринимают более благосклонно, чем в Киеве. 19 июня замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил: «Мы ценим взвешенную позицию Ватикана».

Несмотря на то что визит Дзуппи в Киев 5‒6 июня проходил на более высоком уровне (он был принят президентом Зеленским), украинские элиты и общество со скепсисом воспринимают усилия Ватикана.

Многие украинцы обижены на слова Франциска, в которых видят пережиток его «левого» латиноамериканского опыта (до избрания папой он служил в Аргентине).

Однако, например, поддерживающий постоянный контакт с папой Франциском и назначенный им «послом мира» глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов уверен, что в условиях беспомощности крупных международных институтов только Ватикан может обеспечить необходимые условия и формат для начала переговоров. По его сведениям, благодаря миссии Дзуппи начали вырисовываться контуры переговорных групп. В этой связи примечательно, что, в отличие от мидовского начальства, Юрий Ушаков не находится под западными санкциями.

Сам Севастьянов вместо запланированной встречи с кардиналом 28 июня был вынужден отправиться в полицию, где с него брали показания о «сотрудничестве с Ватиканом». Старообрядческий лидер настаивает, что с Ватиканом он не сотрудничает, а коммуницирует лично с папой как человеком, который дает миру надежду на примирение, в обход каких-либо государственных институтов.

Шанс для РПЦ

Контакты с Ватиканом являются важным (если не единственным) инструментом восстановления международной легитимности Московской патриархии, почти разрушенной после 24 февраля 2022 года (). В Ватикане это хорошо понимают — и церковная часть визита Дзуппи в Москву была более яркой, чем светская.

Кардинал остановился в Апостольской нунциатуре (посольстве Ватикана) и рано утром 28 июня направился к чудотворной Владимирской иконе Божией Матери, выставленной в храме при Третьяковской галерее (св. Николая в Толмачах). Раньше в тот же храм, обеспечивающий музейные условия, периодически приносили и рублевскую «Троицу», которая сейчас оказалась в опасных для нее условиях храма Христа Спасителя. Туда кардинал Дзуппи благоразумно не пошел.

По словам настоятеля храма св. Николая, он даже не заметил визита кардинала — тот пришел к святыне без всякой помпы и в гражданской одежде.

Для подготовки встречи Дзуппи с патриархом Кириллом в Рим 16 июня летал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). Повестку встречи он обсуждал не только с папой Франциском и госсекретарем Святого Престола, но и с Общиной св. Эгидия, представители которой сопровождали кардинала Дзуппи 29 июня в Даниловом монастыре, где их принимал Кирилл.

Леонид Севастьянов призывает руководство РПЦ дорожить расположением Франциска: «Нынешний папа — лояльный, но мы не знаем, кто будет следующим». Если Московская патриархия не настроена на полную изоляцию, ей придется принять идею папского визита в Россию — пусть хотя бы проездом. Например, обсуждается вариант встречи Кирилла и Франциска в аэропорту, где папский самолет приземлится для дозаправки в начале сентября по пути в Монголию. Именно в аэропорту — гаванском — проходила единственная пока в истории встреча глав РПЦ и Римско-католической церкви.

Конечно, в РПЦ есть свои турбо-радикалы, которые выступают за полную изоляцию от Запада, например — «экзарх Африки» Леонид (Горбачев), который утверждает: «Никакой папа РФ не нужен… Мама у нас есть — Родина!»

Но такая позиция явно расходится с патриаршей. «В нынешних условиях, которые отмечены многими рисками и многими опасностями, — пояснил он на встрече с кардиналом Дзуппи, — [наши] церкви могут совместными усилиями предотвратить негативное развитие политических обстоятельств и послужить делу мира».

Впрочем, риторика патриарха на встрече в Даниловом монастыре заставляет вспомнить о «языке двойных стандартов».

С одной стороны, Кирилл воскликнул: «Страдания украинского и русского народа глубоко ранят мое сердце!» — и заявил, что значительная часть его паствы проживает в Украине. С другой — за все 16 последних месяцев он ни разу не выразил каких-либо соболезнований украинцам. Кирилл заверил Дзуппи, что «во всех наших храмах мы возносим особые, сугубые молитвы за мир на Украине». Но буквально накануне Константинопольский патриархат восстановил в священном сане московского священника Иоанна Коваля, вся «вина» которого сводится к замене в патриаршей молитве слова «победа» на слово «мир».

Но кардинал пригласил патриарха посетить Болонью и Рим — после начала СВО глава РПЦ совершал зарубежный визит только в Беларусь.

…В преддверии визита Дзуппи в Москву папа Франциск тоже работал на украинском треке. Он принял в Ватикане президентов Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву и Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Оба имеют приглашения посетить Москву, но при этом контактируют с западными лидерами и предлагают свои варианты прекращения СВО. Несмотря на почтенный возраст, Франциск проявляет удивительную дипломатическую адаптивность и охотно корректирует тактику. Его первоначальная «равноудаленность» от сторон конфликта сменялась кренами, которые расценивались то как «промосковский», то как «проукраинский».

Сегодня он избегает ошибок первых месяцев СВО и идет по пути создания международной гуманитарной коалиции. Как знать, может быть именно «гуманитарные» нотки будут услышаны лидерами, ставшими заложниками несбыточных геополитических фантазий.

Александр Солдатов,

обозреватель «Новой газеты»

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