8 продуктов, которые замедлят развитие деменции, по мнению невролога Алехина

Врачи рекомендовали изменить рацион питания, чтобы снизить риск развития деменции. По словам Александры Алехиной, невролога, хотя ни один продукт не может гарантировать снижение риска развития деменции, некоторые питания были связаны со снижением риска.

Доктор делится восемью “лучшими” продуктами для поддержания здоровья мозга.1

Жирная рыба, такая как лосось и сардины, содержит большое количество жирной кислоты Омега-3, которая необходима для здоровья мозга. Омега-3 жирные кислоты связаны со снижением риска когнитивной дегенерации и могут помочь улучшить общую функцию мозга.

Такие ягоды, как клубника и черника, богаты фитохимическими веществами и антиоксидантами. Кроме того, они очень вкусные. Антиоксиданты защищают мозг от окислительного повреждения и свободных радикалов. Болезнь Альцгеймера связана с окислительным стрессом.

Шпинат, брокколи и капуста известны своими полезными свойствами. Эти полезные свойства в основном обусловлены содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов.

Орехи, семена и другие продукты, несмотря на свой небольшой размер, имеют очень хороший питательный профиль. Они богаты полезными для мозга Омега-3 и другими питательными веществами, включая витамины, антиоксиданты и полезные жиры.

Можно поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, выбирая цельное зерно вместо рафинированного

Фасоль и чечевица, как и цельное зерно, медленно высвобождают глюкозу в кровь, помогая обеспечить стабильную доставку энергии в мозг.

Противовоспалительная куркума эффективна при лечении болезни Альцгеймера.

Зеленый чай содержит антиоксиданты, такие как катехины, которые снижают риск когнитивного снижения.