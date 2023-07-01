 

Леонид Слуцкий назвал причины роста миграции в европейские страны

01.07.2023, 18:55, Разное
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Леонид Слуцкий заявил, что Европа не вчера столкнулась с миграционным кризисом. По его словам, увеличение числа мигрантов и беженцев, направляющихся в страны Старого Света, напрямую связано с вторжением НАТО в Ирак, Ливию и Сирию, а также с поддержкой нео-нацистского правительства в Украине.

Слуцкий считает, что важно использовать плохой опыт других людей. В этом контексте он отметил, что Либерально-демократическая партия РФ выступила за создание официального российского Министерства миграции, ответственного за социализацию вновь прибывших иммигрантов.

Он назвал россиян гостеприимными, добрыми и вежливыми, но сказал, что они не потерпят неуважения к своей культуре и традициям. Для него также неприемлемо возникновение этнических анклавов в крупных российских городах. Слуцкий также говорил об “ужесточении контроля при въезде” и о том, что каждый возможный иммигрант должен быть тщательно проверен.

По словам парламентария, россиянину с криминальным прошлым нечего делать в этой стране.


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