Рупор кремлевской пропаганды: Полевой лагерь ЧВК “Вагнер” в Белоруссии

Полевой лагерь для размещение ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.

Лукашенко уже дал отмашку на работу "Вагнера" в Белоруссии по обучению белорусских вооруженных сил.

Сколько именно "Вагнеров подъедет" в Белоруссию пока неясно. Большая часть все еще отдыхает в полевых лагерях в ЛНР.

Украина между тем объявила, что будет усиливать границу с Белоруссией из-за "угрозы Вагнера".

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