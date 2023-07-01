На Кубани планируют создать систему, которая уничтожит человечество

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В далекой и живописной Кубани вспыхнуло новое научное амбициозное движение, которое пока вызывает у местных жителей и всего мира больше вопросов, чем дает ответов. По заявлениям местной администрации, в планах — создание системы, которая, если верить слухам, «уничтожит человечество».

Столичные журналисты, скупая информация на горячих точках интернет-форумов и локальных деревенских базарах, отмечают, что амбициозный проект, несмотря на свою потенциальную катастрофичность, вызывает удивительное спокойствие среди населения.

Власти Кубани, объявив о своем дерзком замысле, спокойно объяснили, что их главная цель — не создание армагеддона, а научный прогресс. «Если мы уничтожим человечество в ходе своих экспериментов, это будет значить, что наука достигла нового уровня. И если нет — ну, это тоже хорошо», — с уверенной улыбкой заявил губернатор Кубанского края.

Проект получил название «Борщ-3000», и представляет из себя искусственный интеллект, основанный на рецептах приготовления традиционного кубанского борща. По замыслу создателей, «Борщ-3000» будет изучать каждый аспект человеческой жизни, но главное — он будет делать борщ. На вопрос, как же связаны борщ и уничтожение человечества, ученые ответили уклончиво, отсылая к «сложностям понимания кубанской научной школы».

Безумству отечественных ученых завидуют во всем мире. Научные сообщества Европы и Америки уже начали публикации о возможной угрозе искусственного интеллекта «Борщ-3000». В своих трудах они изображают его как робота-повара, который угрожает всемирной катастрофой, кипящей кастрюлей борща в руках.

Тем временем, кубанские разработчики продолжают работу над проектом

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