 

Загадочный смартфон на старинной гравюре: путешественники во времени или просто Библия?

01.07.2023, 18:05, Разное
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Мир искусства снова оказался в центре внимания, когда любители культуры обнаружили на одной из старинных гравюр нечто, напоминающее современный смартфон. Об этом сообщает Daily Star.

Фото из открытых источников

Картина, принадлежащая нью-йоркскому музею искусства The Met, представляет собой авторскую работу Р. Джози и Джеймса Арчера под названием «Обручение Бернса и Хайленд Мэри», созданную в 1882 году. На ней изображен романтический момент помолвки между знаменитым шотландским поэтом Робертом Бернсом и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл, известной также как Хайленд Мэри. Однако то, что привлекло внимание посетителей музея, – это предмет, напоминающий по форме и размеру смартфон.

Фото из открытых источников

На картине влюбленные стоят на берегу реки Айр, смотря друг другу в глаза и держась за продолговатый предмет с округленными углами, который вызывает ассоциации с ранней моделью айфона. Такое неожиданное совпадение не оставило равнодушными поклонников искусства и литературы, и многие задумались о возможности путешествия во времени Бернса или самих авторов гравюры. Ведь первый айфон появился только через 125 лет после создания этой картины. Неужели шотландский поэт или художники обладали такой удивительной способностью предвидения будущего?

Однако исследователи быстро нашли более рациональное объяснение этой загадки. Момент помолвки Бернса и Мэри у реки Айр является хорошо известным эпизодом истории. По преданию, они решили укрепить свои обещания друг другу, применив древнюю шотландскую традицию обмена библиями над бегущей водой. Именно этот атрибут, символизирующий верность и почтение, на самом деле держат молодые в руках.

Традиция обмена библиями над водой восходит к древним временам и представляет собой символический акт, свидетельствующий о нерушимой верности и духовной привязанности двух людей.


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