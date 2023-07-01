Мнение: Украина с луками и стрелами

Залужный, интервью журналу “Экономист”, декабрь 2022: “Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 бмп, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально добраться до рубежей 23 февраля”.

Залужный, интервью газете Вашингтон Пост, 30 июня 2023: “Залужный редко дает обширные интервью. В разговоре с The Washington Post он выразил разочарование тем, что, хотя его крупнейшие западные покровители никогда не начнут наступление без превосходства в воздухе, Украина до сих пор не получила современных истребителей… По словам Залужного, его войска также должны выпускать как минимум столько же артиллерийских снарядов, сколько и их противник, но временами их перестреливают в десять раз из-за ограниченных ресурсов…

Вопросы, которые давят на него ежедневно: когда западные партнеры Украины предоставят необходимое ему оружие, в частности, больше боеприпасов и F-16? И как можно ожидать, что он выполнит свою работу без них?”

На сайте “Экономист” интервью с Залужным выложено полностью, а на сайте Вашингтон Пост – почему-то только в пересказе; видимо, прямую речь можно увидеть только за деньги. Но они все ж привели прямую речь Залужного про самолеты:

“Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Было бы достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это похоже на то, как если бы мы сейчас перешли в наступление с луками и стрелами, и все бы сказали: «Ты что, с ума сошел?»

Как видим, еще полгода назад командующий ВСУ, говоря о том, что ему необходимо “для выхода на рубежи 24 февраля”, вообще не упоминал о самолетах. Танки, бмп и артиллерию ему дали – но теперь он уже в довольно резких выражениях требует еще и самолеты, говоря, что без них украинской армии воевать – все равно что “с луками и стрелами”.

Словом, Залужный, как реально умный военачальник, трезво оценивающий ситуацию, по-прежнему ищет все способы, чтобы НЕ наступать, поскольку его главный ресурс – живая сила – в принципе очень ограничена и ее, в отличие от снарядов и даже танков, ни на каком заводе быстро не наклепаешь. “Людскими волнами” Украина наступать не может, а подавлять оборону массированным огнем ей нечем. Что они с Зеленским и пытаются, видимо, втолковать всем “партнерам” при каждом удобном случае.

Как я уже писал, в этой войне, видимо, кто наступает – тот проигрывает. Но это если понимать цель всего действа примитивно и тупо, как военный… А цель, видимо – чтобы два инвалида, которые сейчас насмерть дерутся своими костылями, упали, наконец, полумертвыми, отбившими друг другу всё что можно – и больше уже не представляли ни для кого никакой опасности. Важно, чтобы ОБА.