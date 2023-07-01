 

“Сокровенные слова”: бабушка Сябитова поделилась народными мудростями

01.07.2023, 18:00, Новости дня
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Почти год прошел с того момента как Роза себе этого стала бабушкой. Этот долгожданный статус подарила ей дочь Ксения.

Несмотря на все радостные переживания было и то, что сильно омрачало настроение как самой Розе, так и ее дочери. Малышка спала очень плохо, из-за чего женщинам приходилось следить за ней буквально вахтовым методом, чтобы давать друг другу возможность немного выспаться.

Теперь же, чтобы помочь тем, кто оказался в такой же ситуации, новоиспеченная бабушка Роза Сябитова поделилась народными мудростями. В своем Телеграмм канале она опубликовала несколько советов, которые смогут помочь обеспечить крепкий сон младенца.

В старину, поделилась Роза, в ноги беспокойному ребенку клали березовое полено: якобы оно помогало ему спать так же крепко и неподвижно. Не забывали, впрочем, и о колыбельных.

“Верили тогда мамочки, что богиня Леля стояла рядом и подсказывала
сокровенные слова, но слышать их дано было только любящей матери”, – рассказала Роза Сябитова.

Именно благодаря этим чистым и полным нежности песням, уверена Роза Сябитова, когда-то крепко спали ее сын и дочь, а сейчас – спит ее внучка.


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